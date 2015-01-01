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सेवा:हरचंदपुर में रक्तदान शिविर में 36 यूनिट एकत्रित

रेवाड़ी3 घंटे पहले
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  • डीएसपी बावल राजेश चेची सहित अन्य अतिथियों ने रक्तदाताओं का किया उत्साहवर्धन

बावल उपमंडल के गांव हरचंदपुर में गुरुवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सोनल गोयल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में विभिन्‍न संगठनों की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 36 युवाओं ने रक्तदान किया।

शिविर का शुभारंभ बावल डीएसपी राजेश कुमार ने किया। इस अवसर पर डीएसपी ने रक्तदाताओं का बैज लगाकर उनका उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हमारे द्वारा दिया गया रक्तदान किसी परिवार के लिए उसकी खुशियां लौटाने का काम करता है। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों से लेकर अन्य बीमारियों में जब रक्त की जरूरत होती है तो ऐसे आपात समय ब्लड बैंक से ही मदद मिलती है, इसलिए हमें समय-समय पर रक्तदान अवश्य करना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को प्रशस्ति-पत्र भी भेंट किए।

कार्यक्रम में जिला पार्षद नीतू चौधरी, बावल सीएचसी के डॉ.जितेंद्र कुमार ने भी रक्तदाताओं का बैज लगाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर 36 यूनिट रक्तदान किया गया। कार्यक्रम में अमनदीप सिंह, अंबेडकर सेवा समिति के प्रधान राजनारायण जाट, सुमेर कटारिया सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

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