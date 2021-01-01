पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नोटिस का जवाब न देने पर कार्रवाई:बैंक के पूर्व व वर्तमान क्षेत्रीय प्रबंधक पर लगाया 45 हजार रुपए का जुर्माना

रेवाड़ी5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • आरटीआई और कारण बताओ नोटिस का जवाब न देने पर कार्रवाई
  • सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का मामला, पूर्व प्रबंधकों ने मांगी थी जानकारी

सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी के साथ ही कारण बताओ नोटिस का जवाब भी नहीं देने पर केंद्रीय सूचना आयोग ने सर्व हरियाणा बैंक के पूर्व व वर्तमान क्षेत्रीय प्रबंधक पर 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

यह राशि मौजूदा प्रबंधक के वेतन तथा पूर्व प्रबंधक की पेंशन से काटी जाएगी। रेवाड़ी निवासी सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के दो सेवानिवृत बैंक प्रबंधकों दलीप सिंह यादव व महिपाल सिंह यादव ने वर्ष 2018 में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। इसके लिए दो अलग-अलग आरटीआई से मांगी गई ये जानकारी बैंक से ही संबंधित रिकार्ड को लेकर थी।

शिकायतकर्ताओं ने बताया कि रेवाड़ी बैंक के नूंह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए आरटीआई के जवाब में तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबंधक विनय कुमार बंसल ने आधी अधूरी ही जानकारी दी। उन्होंने केंद्रीय सूचना आयेाग दिल्ली में अपील की। आयोग ने जुलाई 2020 में कारण बताओ नोटिस जारी किए।

पहले क्षेत्रीय प्रबंधक के सेवानिवृत हो जाने के चलते मौजूदा क्षेत्रीय प्रबंधक हर्ष कुमार शर्मा को जवाब देना था। अब 5 जनवरी को वीसी से सुनवाई भी हुई। दलील सिंह के मामले में आयोग ने पूर्व व वर्तमान मौजूदा प्रबंधकों पर 10-10 हजार रुपए तथा महिपाल सिंह की आरटीआई मामले में 12500-12500 रुपए कुल (45 हजार) जुर्माना लगाया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser