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कहीं से तो जीतेंगे:5 दंपतियों ने भरे नामांकन, पत्नी अलग वार्ड से और पति अलग वार्ड से चुनावी मैदान में

रेवाड़ी3 मिनट पहले
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नगर परिषद चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। चुनाव में ऐसे भी प्रत्याशी हैं, जिनमें पति और पत्नी दोनों मैदान में हैं। किसी भी सूरत में जीत के लिए दोनों ने अलग-अलग वार्डों से नामांकन दाखिल कर दिया है। रेवाड़ी नप में 5 दंपतियों ने ऐसा किया है। एक प्रत्याशी तो खुद पार्षदी के लिए तथा पत्नी को प्रधान पद के लिए मैदान में उतार दिया है। हालांकि पति-पत्नी की यह जुगलबंदी और प्रयोग कितना कारगर साबित होता है, ये नतीजों के बाद ही पता लग पाएगा।

वार्ड-18 में मुकाबला कड़ा, इसलिए भी चिंता: शहर के वार्ड नंबर-18 में 3 प्रत्याशी ऐसे हैं, जिनकी पत्नियां भी दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं। माना जा रहा है कि वार्ड में मुकाबला कड़ा रह सकता है। इसलिए जिन प्रत्याशियों की हार होगी, उनके लिए पत्नी की जीत से चौधर पाने का मौका है। इसलिए प्रत्याशियों ने खुद के साथ ही पत्नियों का भी नामांकन करा दिया है।

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