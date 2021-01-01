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प्रतिभा:5 विद्यार्थियों का विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण ऑनलाइन प्रदर्शनी में चयन

नांगलमूंदी5 घंटे पहले
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खंड स्तरीय प्रदर्शनी में विजेता बच्चों का सम्मान करते राजकीय स्कूल कुंडल के शिक्षक। - Dainik Bhaskar
खंड स्तरीय प्रदर्शनी में विजेता बच्चों का सम्मान करते राजकीय स्कूल कुंडल के शिक्षक।
  • राजकीय माध्यमिक विद्यालय कुंडल में पांच टीमों के चयन पर सम्मान कार्यक्रम का किया आयोजन

राजकीय माध्यमिक विद्यालय कुंडल में खंड स्तरीय जवाहरलाल नेहरू विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण ऑनलाइन प्रदर्शनी में खंड स्तर पर पांच टीमों के चयन पर सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कुल पांच विद्यार्थियों का जिला स्तरीय प्रदर्शनी के लिए चयन हुआ। साथ ही तीन विद्यार्थियों ने खंड स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा दो विद्यार्थियों को द्वितीय स्थान मिला।

इको फ्रेंडली मैटेरियल सब थीम में मनीष तथा अंकित, मैथमेटिकल मॉडलिंग में काजल तथा स्नेह, हेल्थ हाइजीन तथा क्लीनलीनेस में जतिन तथा नितिन का मॉडल प्रथम स्थान पर रहा। इंटर एक्टिव सॉफ्टवेयर में नीतू तथा खुशी, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में भूमिका तथा अंशिका का मॉडल द्वितीय स्थान पर रहा।

मौलिक मुख्य अध्यापक रमेश कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों को इस ऑनलाइन प्रदर्शनी के लिए मार्गदर्शन करने में मौलिक मुख्याध्यापक ओमप्रकाश यादव, जगबीर सिंह एसएस मास्टर तथा वीडियो बनाने में सुधीर जेबीटी की मुख्य भूमिका के साथ सभी स्टाफ सदस्यों का सहयोग सराहनीय रहा।

इस मौके पर रमेश कुमार, ओम प्रकाश, जगबीर, महेश कुमार शास्त्री, सुधीर, ईश्वर सिंह, चांद सिंह, देशराज, मधु यादव, दर्शना कुमारी, गजेंद्र, एसएमसी प्रधान पूनम देवी, संतरा देवी, बाला देवी, स्नेहलता, सीमा देवी व कुसुम लता आदि मौजूद रहे। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि को सरपंच लक्ष्मी देवी, समाजसेवी मनोज पहलवान, राजकुमार प्रधान, हरपाल नंबरदार, जय वीर शास्त्री सहित अन्य ग्रामीणों ने भी सराहा।

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