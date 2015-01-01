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ठगी:फर्जी कस्टमर केयर कर्मचारी बनकर ट्रांसफर किए 64 हजार

रेवाड़ी5 घंटे पहले
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  • दो बार भुगतान हो गया बिजली का बिल

साइबर फ्रॉड के एक मामले में शातिर ठगों ने फर्जी कस्टमर केयर कर्मचारी बनकर कंपनी कर्मचारी के खाते से 64 हजार रुपए ट्रांसफर कर लिए। मोबाइल पर पैसे कटने का मैसेज आने के बाद कर्मचारी को अपने साथ हुई ठगी का पता चला जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

बैंक में किया था फोन, ठग का वापस आया फोन
बावल निवासी आशेष कुमार ने बताया कि उसका एचडीएफसी बैंक में खाता है। शिकायतकर्ता ने बताया कि 29 अक्टूबर को उन्होंने अपने घर का बिजली बिल का भुगतान ऑनलाइन किया था। इस दौरान उनसे गलती से बिल का दो बार भुगतान हो गया था। इसके पश्चात उन्होंने पैसे वापस मंगाने के संबंध में जानकारी के लिए एचडीएफसी बैंक के कस्टमर केयर में फोन किया तो आवाज साफ नहीं आने के कारण फोन कट गया। इसके कुछ समय पश्चात उनके मोबाइल नंबर पर फोन आया जिसका नाम स्क्रीन पर गूगल-पे कस्टमर केयर नाम से आ रहा था। शातिर ठग ने खुद को कस्टमर केयर का अधिकारी बताते हुए समस्या के बारे में पूछा और उसके बाद मोबाइल में गूगल-पे डाउनलोड करा दिया। तत्पश्चात शातिर ने मोबाइल को रिमोट पर लेने वाला एप एनी-डेस्क भी डाउनलोड करा दिया।

इसके बाद मोबाइल को ऑनलाइन लेकर खाते से मौजूद तमाम 64 हजार रुपए की राशि अपने खाते में ट्रांसफर ली। मोबाइल पर जब 64 हजार रुपए का कटने का मैसेज आया तो कर्मी के होश उड़ गए। इसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

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