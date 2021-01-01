पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पल्स पोलियो अभियान:69640 बच्चों को पिलाई पोलियो खुराक, आज और कल घर-घर जाकर पिलाई जाएगी

रेवाड़ी2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
पोलियो की दवा पिलाकर जिला स्तर के अभियान का शुभारंभ करते सहकारिता मंत्री। - Dainik Bhaskar
पोलियो की दवा पिलाकर जिला स्तर के अभियान का शुभारंभ करते सहकारिता मंत्री।
  • बावल सीएचसी में सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने दवा पिलाकर की जिला स्तर पर अभियान की शुरुआत

राज्य के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने सीएचसी बावल में पोलियो दवा की दो बूंद बच्चों को पिलाकर जिला स्तर पर राष्ट्रव्यापी सघन पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। मंत्री ने कहा कि भावी पीढ़ी को पोलियो मुक्त रखने के लिए राष्ट्रव्यापी पल्स पोलियो अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को एक साथ पोलियो खुराक पिलाना एक मात्र विकल्प है, ताकि पोलियो से सुरक्षा कवच बना रहें।

किसी भी सूरत में इस अभियान के तहत कोई भी पात्र बच्चा इस दवा के सेवन से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए हम सबका दायित्व बनता है कि न केवल अपने सम्पर्क में आने वाले पात्र बच्चों को बल्कि अन्य पात्र बच्चों को नजदीकी पोलियो बूथ पर दवा पिलाएं।

उप सिविल सर्जन एवं जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डाॅ. अशोक कुमार ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में एक लाख 858 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत 69640 बच्चों को पोलियो की खुराक देने का कार्य किया जा चुका है।

बाकी बच्चों को भी कवर कर निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। इस मौके पर सिविल सर्जन डाॅ. सुशील कुमार माही, उप सिविल सर्जन डाॅ. राजबीर, एसएमओ बावल डाॅ. इन्द्रजीत सहित अन्य विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser