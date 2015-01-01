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आरोप-प्रत्यारोप:पारिवारिक विवाद में भाई-भतीजे समेत 8 लोगों पर लाठी व डंडों से बेरहमी से मारपीट का आरोप

रेवाड़ी4 घंटे पहले
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  • भतीजे पर पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का भी लगाया है आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस

जाटूसाना थाना क्षेत्र के गांव बालधन निवासी एक व्यक्ति ने पारिवारिक विवाद में अपने भाई व भतीजे सहित 8 लोगों पर उस सहित परिवार के सदस्यों के साथ लाठी-डंडों व कुल्हाड़ी से हमला कर बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

बालधन निवासी परमबीर ने बताया कि वह 3 नवंबर को अपने खेत में सिंचाई कर रहा था। उस समय वहां पर उसकी पत्नी के साथ बेटा भी खेत में साथ काम कर रहे थे। इसी दौरान उसका भतीजा नितेश बोलेरो गाड़ी लेकर 6 लोगों के साथ वहां पहुंचा और पहुंचते ही बोलेरो से सीधी टक्कर मारी।

इसके बाद उसने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार किया तो उस ने किसी तरह से अपना बचाव करते हुए वहां से भाग लिया। इसी दौरान उसका भाई राजबीर ट्रैक्टर से आया और उसे भागते हुए टक्कर मारी। आरोप है कि इसके बाद नितेश ने कुल्हाड़ी अपने पिता राजबीर को दे दी और खुद गाड़ी से पिस्टल लेकर आया तथा गोली मारने की बात करने लगा।

हालांकि उसके साथ आए लोगों ने उसको रोक लिया जिस पर उसने कहा कि राड से आंख फोड़ देते हैं। तत्पश्चात उसके भतीजे ने उसके साथ जमकर मारपीट करने के साथ कुल्हाड़ी से कई वार किए। इसके बाद उसके भाई राजबीर ने भी वहां बचाव के लिए पहुंची उसकी पत्नी, बेटे व बेटी पर भी हमला कर दिया, जिससे तीनों को गंभीर चोट आई है।

घटना के दौरान उसकी पत्नी की सोने की चेन व कुंडल भी गायब हो गया। घटना के बाद उसके बेटे ने पुलिस को फोन किया जिस पर पुलिस पहुंची तो आरोपी मौके से फरार हो गए। तत्पश्चात घायलों को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस ने बयान मिलने के बाद मामले में पिता-पुत्र को नामजद करने के साथ अन्य लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है।

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