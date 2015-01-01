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ठगी:क्यूआर कोड से खाते की जानकारी जुटाकर ट्रांसफर किए 93 हजार रुपए

रेवाड़ी6 मिनट पहले
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  • पुलिसकर्मी की बेटी से फ्रॉड-बैंक से आए मैसेज से ठगी का पता चला

जिला में साइबर ठगी के मामलों में कमी नहीं आ रही है। पुलिस की तरफ से सुरक्षा गाइडलाइन जारी करने के बाद भी शातिर ठग विभिन्न माध्यमों से लोगों की मेहनत की कमाई को अपने खातों में ट्रांसफर कर लेने में कामयाब हो रहे हैं। ठगी के एक मामले में कसौला थाना क्षेत्र के गांव पीथनवास निवासी एक पुलिसकर्मी की बेटी से क्यूआर कोड स्कैन कराकर बदमाशों ने 93 हजार रुपए ट्रांसफर कर लिए।

पुलिस को दी शिकायत में गांव पीथनवास निवासी नीरज ने बताया कि उसके खाते से बदमाशों ने अलग-अलग समय में ट्रांजेक्शन करते हुए कुल 93 हजार 615 रुपए की राशि ट्रांसफर कर ली। उनका खाता शहर के एक बैंक में है। 5 दिसंबर को एक कॉल आने के बाद शातिरों ने उनके परिचित का नाम लिया और क्यूआर कोड से पैसे भेजने का झांसा दिया।

पीड़िता के क्यूआर कोड स्कैन करते ही उनके खाते से राशि निकलना शुरू हो गई। बाद में बैंक की तरफ से पैसे कटने का मैसेज आया तब उन्हें अपने साथ हुई ठगी का पता चला। तत्पश्चात उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद कसौला थाना पुलिस को दी शिकायत दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

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