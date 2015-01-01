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रेवाड़ी:कपड़े में लपेट खाली प्लॉट में फेंका 7 माह का भ्रूण, कुत्ता खींचकर लाया तो पता लगा

रेवाड़ी9 मिनट पहले
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शहर के विजय नगर कॉलोनी से पुलिस ने एक सात माह के शिशु का भ्रूण बरामद किया है। यह भ्रूण कपड़ों में लपेटकर खाली प्लॉट में फेंका गया था, जिसे एक कुत्ता गली में खींच लाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम करा दिया है। पुलिस ने बताया कि विजय नगर की गली नंबर-17 में रहने वाले गजराज सिंह ने बुधवार शाम को सूचना दी थी कि एक कुत्ता झुग्गियों की तरफ से एक शिशु के भ्रूण को घसीटता हुआ लेकर आ रहा था।

जब उन्होंने देखा तो यह शिशु का भ्रूण था और यह देखकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच की तो पता चला कि किसी ने इस भ्रूण को कपड़े में लपेटकर खाली पड़े प्लॉटों की गंदगी में डाल दिया था। इसकी गंध आने के बाद कुत्ता उसे गली में घसीटकर ले आया।

पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेने के बाद उसे अस्पताल ले गई जहां चिकित्सकों ने उसे मृत बताते हुए कहा कि यह लगभग 7 माह का भ्रूण है। पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में अज्ञात महिला के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी एएसआई दिनेश कुमार ने बताया कि फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद शव को रखवा दिया है। साथ ही इसकी भी जांच की जा रही है कि यह भ्रूण किसके द्वारा यहां फेंका गया है।

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