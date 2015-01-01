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खोल लव जिहाद मामला:आरोपी को अपहरण व पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर 5 दिन के रिमांड पर लिया

रेवाड़ी3 घंटे पहले
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  • पुलिस कार्रवाई में खुलासा; आरोपी का असली नाम मोहम्मद रिजवान, गांव में राहुल के नाम से रह रहा था

खोल थाना क्षेत्र के गांव से लापता हुई नाबालिग के मामले में पुलिस ने आरोपी राहुल को अपहरण एवं पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया है। आरोपी को आगामी पूछताछ के लिए अदालत से 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। वहीं मामले में खुलासा हुआ है कि आरोपी का असली मोहम्मद रिजवान है। जो कि गांव में राहुल के नाम रह रहा था।

पुलिस कार्रवाई के दौरान ये बात सामने आई है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में राहुल उर्फ मोहम्मद रिजवान लिखा है। गांव में भी आरोपी को असली नाम से कोई नहीं जानता था। उधर, नाबालिग का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है।

अब रिमांड से ही नाबालिग के सुराग की संभावना
पुलिस ने बताया कि आरोपी के नाबालिग से संपर्क रहने पर ही उसके खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है। आगामी पूछताछ में उसको सीआईए की कस्टडी में दिया गया है, जिससे संभावना है कि नाबालिग के बारे में कोई सुराग लग जाए। हालांकि आरोपी अभी तक यही कह रहा है कि नाबालिग उसके साथ नहीं गई है।

आरोपी का राहुल उर्फ मो. रिजवान पर पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लगातार नाबालिग के संपर्क में था जिस आधार पर यह केस दर्ज किया है। पूछताछ के लिए 5 दिन के रिमांड पर भी लिया है। फिलहाल नाबालिग का कोई सुराग नहीं लगा है। -अभिषेक जोरवाल, एसपी।

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