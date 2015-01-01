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सुविधा की तैयारी:सभी केंद्रीय सहकारी बैंक अब पूरी तरह होंगे डिजिटल, पैक्स स्तर पर होगी शहरी सुविधा

रेवाड़ी3 घंटे पहले
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हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव ओर अन्य बैंक प्रबंधक बैठक के दौरान चर्चा करते हुए।
  • हरको बैंक की राज्यस्तरीय बैठक में कई अहम निर्णय लिए, चेयरमैन अरविंद बोले-

हरको बैंक की राज्य स्तरीय बैठक शनिवार को शहर के लोक निर्माण विश्राम गृह में हुई। बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें विशेषतौर से प्रदेश की सभी पैक्स को कंप्यूटराइज्ड करने एवं जिलों के बैंकों का स्वरूप कॉमर्शियल बैंक में बदलने पर विशेष फोकस किया गया।

चेयरमैन अरविंद यादव ने स्पष्ट तौर से कहा कि अभी तक जिला स्तर पर सेवाएं दे रहे केंद्रीय सहकारी बैंक एवं पैक्स को पॉलीटिकल बैंक के नजर से देखा जाता था। इस मानसिकता को हर हालत में खत्म करना होगा। हम पैक्स की कार्यशैली को बदलने जा रहे हैं।

जिस तरह देश के बड़े बैंकों में उपभोक्ताओं के लिए लॉकर, एटीएम, डिजीटल लेन देन की सुविधाएं हैं वहीं हम पैक्स स्तर पर यह सेवाएं देंगे। मीटिंग में जितने भी मुद्दों पर चर्चा हुई है उसे हम 31 मार्च 2021 तक पूरा करेंगे। इसके लिए सभी जिला महाप्रंबधक की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होगी।

योग्यता के आधार पर होंगी भर्तियां :

हरकों बैंक के प्रबंध निदेशक मनोज बंसल ने कहा कि बैंकों में योग्यता के आधार पर भर्तियां होगी। इससे पूर्व पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचने पर रेवाड़ी केंद्रीय सहकारी बैंक के महाप्रबंधक जितेंद्र यादव ने चेयरमैन अरविंद यादव एवं प्रबंध निदेशक मनोज बंसल का स्वागत किया। पहली बार राज्य स्तर की महाप्रबंधकों की मीटिंग एक जिला स्तर पर हो रही है। मीटिंग में प्रदेश के 19 जिलों के महाप्रबंधक एवं निदेशक मौजूद थे।

ये 3 बड़े निर्णय लिए

  1. गांव स्तर पर डेयरी स्थापित की जाएगी। इसके लिए पशुपालकों को पंचायती जमीन लीज पर दिलाकर सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराएंगे। इतना ही नहीं उनके दूध को खरीदने की व्यवस्था के लिए हम वीटा से एग्रीमेंट करेंगे।
  2. जिस गांव में सीएससी सेंटर नहीं है, वहां युवाओं को सेंटर खोलने के लिए जरूरी आवश्यक सामान खरीदने के लिए हमारा बैंक द्वारा उन्हें ऋण मुहैया करवाया जाएगा।
  3. किसानों को अपने गांवों में छोटे-छोटे वेयरहाउस खोलने के लिए सस्ती दरों पर ऋण भी देंगे।
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