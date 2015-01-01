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ट्रांसपोर्टर पर गाज गिरेगी:72 घंटे में उठान का एग्रीमेंट, देरी के चलते ट्रांसपोर्टर पर पेनल्टी लगाने के दिए आदेश

रेवाड़ी4 घंटे पहले
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  • 35 हजार मीट्रिक टन खरीद, उठान 25 हजार का, सड़कों पर पड़ा अनाज

अनाज मंडी में अनाज उठान की समस्या के चलते ट्रांसपोर्टर पर गाज गिरेगी। डीसी यशेन्द्र सिंह ने खरीद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रेवाड़ी व कोसली की मंडी में उठान कार्य में देरी करने पर ट्रांसपोर्टर के खिलाफ पेनल्टी लगाएं तथा इसकी सूचना शुक्रवार तक उपायुक्त कार्यालय को दें। डीसी यशेन्द्र सिंह गुरुवार को बाजरा खरीद एजेंसियों व अधिकारियों की बैठक ले रहे थे।

उन्होंने कहा कि हैफेड व डीएफएससी इस पर तुरंत कार्यवाही करें। डीसी ने बताया कि रेवाड़ी अनाज मंडी में अब तक 35 हजार 500 मीट्रिक टन बाजरा की खरीद हुई जबकि 25 हजार 750 मीट्रिक टन का उठान हुआ है, बाकि 9750 मीट्रिक टन अभी मंडी में पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि कोसली की मंडी में 26 हजार 989 मीट्रिक टन खरीदा गया है जबकि उठान केवल 11 हजार 332 मीट्रिक टन का हुआ है। उन्होंने कहा कि 15 हजार 600 मीट्रिक टन बाजरा अभी भी मंडी में पड़ा हुआ है।

डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद के बाद 72 घंटे में उठान कार्य एग्रीमेंट के हिसाब से हो जाना चाहिए जो कि नहीं हुआ है। इस बैठक में एडीसी राहुल हुड्ड, एसडीएम कोसली कुशल कटारिया, एसडीएम रेवाड़ी रविन्द्र यादव, एएफएसओ जय यादव, डीएम हैफेड संतराम, मार्किट कमेटी के सचिव सत्यप्रकाश सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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