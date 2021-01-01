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तैयारी:जैविक विधि से तैयार होगा पशुओं के लिए प्रोटीन से भरपूर चारा, केवीके में लगाई ‘अजोला घास’ की 2 डेमो यूनिट

रेवाड़ी2 घंटे पहले
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बावल केवीके में लगाई अजोला घास की यूनिट। - Dainik Bhaskar
बावल केवीके में लगाई अजोला घास की यूनिट।
  • पशुओं का दूध बढ़ने के साथ ही बांझपन निवारण में भी उपयोगी है यह घास, फिलहाल यह राज्य में कुछ ही जगह पर प्रचलन में है

पशुओं के लिए अब जैविक विधि का प्रयोग कर कम लागत में प्रोटीन से भरपूर चारा तैयार किया जा सकेगा। जिला के बावल कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में इसकी पहल की गई है। इसके लिए केवीके में अजोला घास की दो डेमो यूनिट लगाई गई है।

यूनिट की शुरुआत भूतपूर्व मुख्य सचिव दिल्ली एवं सचिव केंद्र सरकार उमेश सहगल ने की। यह यूनिट तैयार होने पर पशु चारे के लिए इसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। खास बात है कि यह चारा पशुओं का दूध बढ़ाने के साथ ही बांझपन निवारण में भी उपयोगी है। फिलहाल यह राज्य में कुछ ही जगह पर प्रचलन में है।

केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार इस घास के उत्पादन से किसान पशुओं को गेहूं, बाजरा या खल जैसी सामग्री में कटौती कर सकते हैं। यह सस्ती भी पड़ती है। जिले के किसान भी केंद्र में भ्रमण कर इसके तैयार करने की विधि से लेकर इसके उपयोग भी जान सकते हैं। कीट वैज्ञानिक डॉ. बलबीर सिंह, संस्था अधिकारी अनुराग, रणजीत कुमार, मनिराम मीना, कृषि विकास अधिकारी सुधीर यादव व अन्य मौजूद रहे।

इसलिए पहल... केवीके का भ्रमण कर जिले व बाहर के किसान भी जान सकेंगे विधि

पशुओं को अजोला खिलाने से लाभ

  • अजोला सस्ता, पाच्य एवं प्रोटीन से भरपूर आहार है।
  • पशुओ में दूध बढ़ता है।
  • पशुओं में बांझपन निवारण में उपयोगी है।
  • पशुओं को अजोला खिलाने से फास्फोरस, कैल्सियम और लोह तत्व की पूर्ति होती है।
  • इसमें प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन(विटामिन ए, विटामिन बी-12 तथा बीटा-कैरोटीन) एवं खनिज लवण जैसे कैल्शियम व अन्य हाेते हैं।
  • यह गाय, भैंस, भेड़, बकरियों, मुर्गियों के लिए भी अच्छा चारा है।

15 से 20% तक बढ़ता है दुधारू पशुओं का दूध

प्रधान वैज्ञानिक एवं वरिष्ठ संयोजक डॉ. जोगिंद्र सिंह यादव के अनुसार पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 किग्रा. अजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में 15 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि होती है। इसे खाने वाली गाय-भैसों की दूध की गुणवत्ता भी बेहतर हो जाती है। मुर्गियों का भी यह अच्छा आहार है।

जैविक खेती में भी कर सकते हैं इसके पानी का प्रयोग

बावल कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ संयोजक डॉ. जोगिंद्र सिंह यादव के अनुसार अजोला उत्पादन लागत लगभग 40 पैसे प्रति किलोग्राम तक आती है। जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए भी यह बेहतर है। इसकी क्यारी के पानी का उपयोग जैविक खेती में भी कर सकते हैं। क्यारी से निकाले गए पानी को सब्जियों एवं पुष्प की खेती में भी काम में लिया जा सकता है।

इससे सब्जियों एवं फूलों के उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। यह जैविक एवं हरी खाद के रूप में भी प्रयोग होता है। केंद्र में हमने जो दो यूनिट लगाई है, वह 6 फीट चौड़ी और 9 फीट लंबी है। इसमें करीब 6 इंच तक पानी खड़ा रखते हैं। इसके अलावा नेट वाला ग्रीन कपड़ा लगाया है।

यह अधिकतम 15 दिन में तैयार हो जाएगी। इसके बाद इसे छलनी या बांस की टोकरी में पानी के ऊपर से लेते हैं। इसके बाद इसको साफ पानी में धोने के बाद बांट में मिलाकर पशुओं को खिलाते हैं। केंद्र में जो यूनिट लगाई गई है, इसमें कृषक मित्र संस्थान ने सहयोग दिया है।

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