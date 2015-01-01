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धन्यवादी पत्र:महिलाओं के लिए भाजपा सरकार ने चलाई अनेक कल्याणकारी योजनाएं

रेवाड़ी4 घंटे पहले
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सेक्टर एक कार्यालय पर माता शेरावाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा नेता सतीश खोला के माध्यम से धन्यवादी पत्र भेजा है। प्रधान सुनीता शिव कॉलोनी ने कहा कि सरकार अनेकों ऐसी योजनाएं चला रही हैं, जो स्वयं सहायता समूहों को सीधे वित्तीय सहायता देती है।

जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्रदान करती है। भाजपा नेता सतीश खोला ने कहा कि महिलाओं के लिए दर्जनों लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। जिले में एक हजार से ज्यादा स्वयं सहायता समूह सक्रिय कार्यरत है जो महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बना रहे हैं। इस मौके पर सुशीला, रोशनी, अंजू, चंद्रकांता, अनुराधा, बीना, रवीना, सावित्री, रेशमा, पुष्पा, कविता व सुमन सहित दर्जनों महिलाओं ने धन्यवादी पत्र भेजा है।

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