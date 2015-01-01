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दुर्घटना:कैंटर की टक्कर से बाइक सवार की मौत, एक घायल किया पीजीआई रेफर

रेवाड़ी7 मिनट पहले
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शहर के दिल्ली रोड पर पुलिस लाइन के निकट कैंटर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई जबकि उसका साथी घायल हो गया। सदर थाना पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज करके शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस को दी शिकायत में गांव हांसाका निवासी पवन कुमार ने बताया कि 11 दिसंबर को उसका चचेरा भाई पंकज कुमार अपने गांव निवासी दोस्त अनिल कुमार दिन में किसी काम से रेवाड़ी आए थे।

दोपहर में गांव लौटते समय वह अनिल के साथ बैठकर जा रहा था। वह भी उनके पीछे-पीछे आ रहा था। शिकायतकर्ता ने बताया कि पुलिस लाइन के समीप पहुंचे तभी पीछे से तेज गति से आए एक कैंटर चालक ने अचानक ही अपने वाहन को बगैर इंडिकेटर दिए ही मोड़ दिया। इसकी वजह से कैंटर वाहन का पिछला हिस्सा बाइक में लगा जिससे अनिल दूर जाकर गिरा और उसका चचेरा भाई पंकज उससे टकराया।

इस हादसे में अनिल को मामूली चोट लगी जबकि पंकज को काफी अधिक चोट आई। तत्पश्चात वह उसे शहर के ट्रामा सेंटर में लेकर पहुंचा जहां से चिकित्सकों ने उसे हालत गंभीर होने पर रोहतक के लिए रेफर कर दिया। रोहतक में उपचार के दौरान पंकज की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

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