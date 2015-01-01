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क्राइम:कार सवार बदमाशों ने पिस्टल प्वाइंट पर लूटे 70 हजार रुपए

रेवाड़ी4 घंटे पहले
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  • खोल गांव की पहाड़ियाें के पास हुई वारदात

खोल-डहीना मार्ग पर बाइक सवार युवक से एक कार में सवार बदमाशों ने पिस्टल प्वाइंट पर 70 हजार रुपए लूट लिए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने लूट एवं आर्म्स एक्ट का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। फिलहाल बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा है।

पुलिस को दी शिकायत में क्षेत्र के गांव खालेटा निवासी संदीप कुमार ने बताया कि वह 5 नवंबर की रात को राजस्थान स्थित अपनी रिश्तेदारी में गया था। वहां से रात को लौटा था और कुंड होते हुए अपने गांव खालेटा जा रहा था। जब वह खोल गांव की पहाड़ियाें के समीप पहुंचा तभी सामने से आए एक कार चालक ने उसकी बाइक को रुकवा लिया।

बाइक रुकवाने के बाद बदमाशों ने उतरते ही उसके सिर पर पिस्टल लगा दी और पास मौजूद नकदी हवाले करने को कहा। इसके बाद उन्होंने उससे 70 हजार रुपए लूट लिए। लूट के बाद बदमाश कुंड की तरफ फरार हो गए, जिसके पश्चात पीड़ित ने मामले की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने संदीप की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा है।

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