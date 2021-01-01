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क्राइम:मंगेतर को फोटो भेजकर रिश्ता तुड़वाने की धमकी के आरोप में बुआ के देवर पर केस

रेवाड़ी2 घंटे पहले
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  • आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजा

महिला थाना पुलिस ने जिला के एक गांव निवासी युवती की शिकायत पर उसके बुआ के देवर के खिलाफ मंगेतर को फोटो भेजकर रिश्ता तुड़वाने की धमकी देने सहित विभिन्न आरोपों में केस दर्ज किया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जहां से अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस को दी शिकायत में एक युवती ने बताया कि कसौला चौक स्थित होटल में उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए कार्यक्रम के दौरान उसके फोटो खींच लिए।

इसी बीच उसका रिश्ता तय हो गया और बाद में उसकी बुआ के देवर ने उस पर शादी के लिए दवाब बनाना शुरू कर दिया। युवती ने आरोपी से शादी से इंकार कर दिया जिसके बाद आरोपी ने उसके मंगेतर को उसकी होटल में खींची हुई फोटो भेजने और रिश्ता तुड़वाने की भी धमकी दी।

साथ ही आरोपी ने कहा कि यदि उसने उसके साथ शादी नहीं की तो इसका अंजाम बुरा होगा। आरोपी कई दिनों से युवती को ब्लैकमेल करते हुए उसके मंगेतर को भी फोटो भेज दी। तत्पश्चात पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस को दी जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया।

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