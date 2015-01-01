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परिवहन:आज से शाम साढ़े 7 बजे ही मिलेगी चंडीगढ़ की बस

रेवाड़ी4 घंटे पहले
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रोडवेज प्रबंधन की ओर से रविवार से चंडीगढ़ के लिए शाम के समय एक और नई बस का संचालन शुरु हो रहा है। यह बस प्रतिदिन शाम साढ़े 7 बजे शहर के बस स्टैंड से दिल्ली होते हुए चंडीगढ़ रवाना होगी। रोडवेज जीएम नवीन शर्मा ने बताया कि फिलहाल शहर से सुबह 5 बजे, साढ़े 5 बजे, साढ़े 9 बजे और दोपहर 2:30 बजे पर चंडीगढ़ के लिए बस जा रही है।

त्योहारी सीजन एवं दिल्ली के लिए बसों के संचालन की अनुमति मिलने के बाद से यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। दोपहर बाद चंडीगढ़ के लिए बस नहीं होने के से लोगों को परेशानी होती है। इसको देखते हुए शाम साढ़े सात बजे से भी चंडीगढ़ के लिए बस चलाना शुरू की जा रही है।

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