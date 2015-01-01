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ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन:‘पटाखों से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव’ विषय पर बच्चों ने बनाई पेंटिंग

रेवाड़ी4 घंटे पहले
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जिला बाल कल्याण परिषद की ओर से पटाखों से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव विषय पर जागरूकता के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला बाल कल्याण अधिकारी वीरेंद्र यादव ने बताया कि इस प्रतियोगिता के लिए दो आयु वर्ग बनाए गए थे, जिसमें ग्रुप ए में 9-12 तथा ग्रुप बी में 13-16 वर्ष की आयु के 250 बच्चों ने भाग लिया।

इस प्रतियोगिता के आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि पटाखों का धुआं व उससे फैलने वाले प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है और इस कोरोना के कारण हमारे शरीर पर पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण स्वास्थ्य पर असर हो सकता है। विजेताओं को डीसी यशेंद्र सिंह सम्मानित करेंगे। परिणाम में वर्ग ए के तहत 9 से 12 आयु वर्ग में नव्या रावल ने प्रथम, अवनी लोहिया ने द्वितीय, शिवानी ने तृतीय और काव्य ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। वर्ग बी में 13 से 16 आयु वर्ग में खुशी नेहरा को पहला, यशिका यादव को दूसरा, भारती कौशिक को तीसरा व साक्षी रुस्तगी को सांत्वना पुरस्कार मिला।

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