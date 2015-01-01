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प्रशिक्षण:सुपर-100 में चयनित बच्चों की रेवाड़ी में 21 से कक्षाएं शुरू, मेडिकल जांच और पैरेंट्स का सहमति पत्र जरूरी

रेवाड़ी7 मिनट पहले
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  • आईआईटी-नीट की परीक्षाओं के लिए 171 विद्यार्थियों को दी जाएगी कोचिंग

सुपर-100 बैच 2020-22 के लिए चुने गए विद्यार्थियों के प्रशिक्षण को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर जरूरी निर्देश दिए गए। इसमें बताया कि इस बैच के लिए कुल 431 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। इन विद्यार्थियों को रेवाड़ी, पंचकूला, हिसार और करनाल के केंद्रों में आईआईटी-नीट की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

पत्र में निर्देश है कि जिले से चयनित किए गए सभी संबंधित विद्यार्थियों को सूचित करें कि उनका चयन किस केंद्र के लिए किया गया है। सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों से सहमति पत्र अवश्य प्राप्त करें कि वे अपने बच्चे को उक्त संस्थान में कोचिंग देने के लिए सहमत है। कोचिंग केंद्र में प्रवेश से पहले विद्यार्थियों के लिए सहमति पत्र साथ लाना अनिवार्य है।

यह लेकर आने होंगे कागजात

पत्र अनुसार रेवाड़ी केंद्र में कक्षाएं 21 दिसंबर से आरंभ हो रही है। इस केंद्र के लिए चुने गए सभी विद्यार्थी 21 दिसंबर को दोपहर बाद 2 बजे तक रेवाड़ी पहुंचेंगे। विद्यार्थी अपने साथ 4 पासपोर्ट साइज फोटो, 10वीं कक्षा की डीएमसी की अटेस्टेड छाया प्रति, कैटेगरी सर्टिफिकेट की छाया प्रति के अलावा एक बैड शीट, कंबल, रजाई व अन्य जरूरी सामान लेकर आएं।

बनवाना होगा सामान्य जांच पत्र

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई एसओपी के अनुसार सभी विद्यार्थी सामान्य स्वास्थ्य जांच पत्र (किसी भी सरकारी अथवा प्राइवेट चिकित्सक से प्रमाणित) साथ लेकर आएंगे। यह स्वास्थ्य जांच पत्र तीन दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। अन्य केंद्रों में कक्षाएं आरंभ करने की तिथि व उससे संबंधित अन्य जानकारी भी जल्द जारी की जा सकती है।

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