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माैसम:ठंड बढ़ी, न्यूनतम तापमान दूसरे दिन भी 8.5 पर ठहरा

रेवाड़ी3 घंटे पहले
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  • दिन में तापमान का बढ़ना और सुबह-शाम ठंड स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक

मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। दिन में धूप से तापमान बढ़ रहा है ताे रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। जिससे सुबह-शाम ठंड बढ़ रही है। ठंड से स्मॉग भी छा रही है। गुरुवार को दिन का तापमान 30.2 से बढ़कर 32.5 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं रात का न्यूनतम तापमान 8.5 पर ही ठहरा हुआ है। मौसम विशेषज्ञों ने अभी न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना जताई है। दिसंबर माह में पड़ने वाली सर्दी इस बार नवंबर में ही शुरू हो गई है। इधर, बदलता मौसम हृदय रोगियों व अस्थमा के मरीजों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। विशेषज्ञों ने इस मौसम में इन बीमारियों के पीड़ितों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखने की सलाह दी है।

दिल के मरीजों के लिए अच्छा नहीं यह मौसम
वरिष्ठ हृदय राेग विशेषज्ञ डॉ. अभय कुमार का कहना है कि जैसे-जैसे ठंड दस्तक दे रही है, वैसे-वैसे हवा में प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। हवा में धुआं की मात्रा जिसको प्राय: स्मॉग कहते हैं। इसके बढ़ने से दमा एवं हृदय रोगियों के लिए खुली हवा में सांस लेना भी दूभर होता जा रहा है। इस समय ओपीडी में ऐसे काफी मरीज आ रहे हैं, जिनको हवा में बढ़ते प्रदूषण की वजह से हार्ट एवं सांस की बीमारी का सामना करना पड़ रहा है।

यह बरतें सावधानी

  • हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से सांस एवं हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों को खुली हवा में बिल्कुल भी बिना मास्क लगाए नहीं घूमना चाहिए।
  • शरीर में पानी की मात्रा को भी मेंटेन रखे।
  • शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए फलों का अपने भोजन एवं आहार में शामिल करें। मौसमी, संतरे और सेब आदि फसलों का सेवन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इनसे शरीर में विटामिन सी की कमी को दूर किया जा सकता है।
  • अगर कोई स्वास्थ्य समस्या आ भी जाए तो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा नहीं लें।
  • सर्दी के दिनों में ब्लड प्रेशर की भी बढ़ जाती है संभावना

सर्दी में ब्लड प्रेशर भी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है
बहुत ही बारिक धूल कण जो हवा में उपस्थित होते हैं यह सांस के माध्यम से फेफड़े में जाकर जम जाते हैं, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में मुश्किल होती है और उनका दम फूलना शुरू हो जाता है। सर्दी के दिनों में ऐसी स्थिति में प्राय: ब्लड प्रेशर भी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है।
लोगों को ऐसी स्थिति में जरूरी न हो तो घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और अगर जाना पड़े तो चेहरे पर मास्क लगाकर ही बाहर निकलना चाहिए। ताकि फेफड़े एवं हार्ट के बचाव के साथ ही कोरोना से भी बचाव संभव हो सके।

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