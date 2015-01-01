पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

एजुकेशन:9 माह बाद खुलेंगे कॉलेज, परामर्श के लिए आ सकेंगे विद्यार्थी, बिना मास्क के नहीं मिलेगी एंट्री

रेवाड़ी3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • शेड्यूल अनुसार ही आ सकेंगे विद्यार्थी, कक्षावार रोस्टर किया गया तैयार

स्कूलों के बाद अब 16 नवंबर से कॉलेज भी खुल जाएंगे। इसके लिए उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। हायर एजुकेशन विभाग के निर्देश मिलने पर स्थानीय स्तर पर भी कॉलेजों में तैयारियां शुरू हो गई है। फिलहाल 2 नवंबर से ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी है। हालांकि कॉलेजों के खुलने पर भी ऑनलाइन कक्षाएं पहले की तरह जारी रहेंगी।

विद्यार्थी अगर कॉलेज में कक्षा नहीं लेना चाहते तो घर पर भी ऑनलाइन कक्षा का लाभ उठा सकता है। इधर, वर्तमान में कॉलेजों के स्नातक कोर्सों में रिक्त रही सीटों पर ओपन काउंसलिंग प्रक्रिया भी जारी है। समय सारिणी अनुसार लगेंगी कक्षाएं रोस्टर अनुसार ही कक्षाएं लगेंगी। इसमें सप्ताह में दो दिन ही कक्षाएं लगाई जा सकेगी।

स्नातक कक्षाओं के लिए बीए प्रथम वर्ष की कक्षाएं सोमवार और मंगलवार को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक लगेगी। इसके बाद बीकॉम और बीएससी प्रथम वर्ष की कक्षाएं भी सोमवार और मंगलवार को दूसरे ग्रुप में सुबह 12.30 बजे से दोपहर बाद 3.30 बजे तक लगाई जाएगी। इसी तरह बीए द्वितीय वर्ष की कक्षाएं बुधवार और गुरुवार को पहले ग्रुप में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक लगेगी।

इसके अलावा बीकॉम द्वितीय और बीएससी द्वितीय वर्ष की कक्षाएं भी बुधवार और गुरुवार को दूसरे ग्रुप में दोपहर 12.30 बजे से शाम को 3.30 बजे तक लगाई जाएगी। इसके अलावा बीए तृतीय और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की कक्षाएं शुक्रवार और शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक लगेगी। इसी तरह बीकॉम तृतीय, बीएससी तृतीय और स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की कक्षाएं दोपहर 12.30 बजे से शाम को 3.30 बजे तक चलेगी।

कोविड प्रोटोकॉल का रखना होगा ध्यान : प्रिंसिपल
16 नवंबर से विद्यार्थी रोस्टर अनुसार कक्षाओं में परामर्श के लिए आ सकते हैं। लेकिन इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखना होगा। बिना मास्क के कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरे इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। प्रत्येक कक्षा अनुसार रोस्टर भी तैयार किया जा रहा है। -डॉ. विजय कुमार, प्रिंसिपल, सेक्टर-18 गर्ल्स कॉलेज, रेवाड़ी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें