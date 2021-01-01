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वारदात:दुकान का ताला तोड़कर कॉपर वायर और बैटरी चोरी

रेवाड़ी2 घंटे पहले
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बेरली कलां में बस स्टैंड स्थित एक इलेक्ट्रीशियन की दुकान का ताला तोड़कर चोर पुराने और नए कॉपर वायर सहित अन्य सामान चुरा ले गए। सुबह जब दुकान का ताला टूटा मिला तो चोरी की इस घटना का पता चला। शिकायत के बाद पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना करने के बाद चोरी का केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल चोरों का कोई सुराग नहीं लगा है।

पुलिस को दी शिकायत में गांव बेरली कलां निवासी सरजीत सिंह ने बताया कि उन्होंने गांव के बस स्टैंड इलेक्ट्रीशियन की दुकान की हुई है। 30 जनवरी की सुबह चोरों ने उनकी दुकान का ताला तोड़कर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया।

शिकायतकर्ता ने बताया कि चोर दुकान से एक बैटरी, 40 किग्रा नया कॉपर तार, 30 किग्रा पुराना तार, बुश, बैटरी के साथ अन्य सामान चुरा ले गए। सुबह जब आसपास के लोगों ने दुकान का ताला टूटा देखकर इसकी जानकारी उसे दी। इसके बाद वह मौके पर पहुंचा और इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौका मुआयना करने के पश्चात केस दर्ज कर लिया है।

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