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शिलान्यास:डीसी ने ढालियावास में सांझी छतरी व पालीवाल मार्ग का किया शिलान्यास

रेवाड़ी5 घंटे पहले
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ढालियावास गांव में डीसी यशेंद्र सिंह ने पंडित योगेंद्र पालीवाल की स्मृति में सांझी छतरी व पालीवाल मार्ग का शिलान्यास किया। इस दौरान एसडीएम कोसली एवं डीडीपीओ कुशल कटारिया, एसडीएम रेवाड़ी रविन्द्र यादव, ढालियावास सरपंच कांता देवी, शीतला माता साइन बोर्ड के सदस्य प. अशोक जोशी, किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष रामपाल, हिमांशु पालीवाल, प्रीतम चौहान, राव शिवरतन व बलजीत सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

डीसी यशेन्द्र ने कहा कि इस मार्ग के निर्माण हो जाने पर महिला कॉलेज की छात्राओं को आने-जाने में सुविधा होगी तथा सुरक्षा की दृष्टिïसे भी यह मार्ग उचित है, क्योंकि यह रास्ता शहर के बाईपास से कनेक्ट होता है, जिससे गांव के लोगों भी परेशानी नहीं होगी और यह मार्ग छात्राओं के कॉलेज जाने के लिए भी छोटा रास्ता होगा। उन्होंने बताया कि यह मार्ग पंचायत विभाग द्वारा बनाया जाएगा, जिस पर लगभग 48 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस मार्ग का नाम पालीवाल मार्ग रखने से उनको सच्ची श्रद्घांजलि होगी। वे निरंतर मानव सेवा में विश्वास रखते थे और आगे आकर लोगों की सेवा करते थे।

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