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ऑनलाइन तबादला पॉलिसी:त्रुटियों को दूर करने की मांग, शिक्षकों को अनावश्यक कार्यों में लगाने पर तालमेल कमेटी ने दी आंदोलन करने की चेतावनी

रेवाड़ी4 घंटे पहले
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हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन के तत्वावधान में गुरुवार को सभी शिक्षक संगठनों की तालमेल कमेटी की मीटिंग शहर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हसला प्रधान हरीश यादव की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग में वक्ताओं ने शिक्षकों को अनावश्यक कार्यों में लगाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए मांगे नहीं माने जाने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दी है।

हसला प्रधान ने कहा कि सरकार एवं विभाग शिक्षकों से उनके मूल कार्य की बजाय दूसरे अनावश्यक कार्य करा रही है। इसके अलावा विभाग की तरफ से ऑनलाइन शिक्षण के नाम पर गैर शैक्षणिक गतिविधियों को भार भी बहुत अधिक बढ़ा दिया गया हैं, जिससे सर्वाधिक नुकसान विद्यार्थियों को रहा है। इसी तरह तबादला प्रक्रिया भी पूरी तरह त्रुटियों से भरी हुई है और इसमें जिला के लिए जोन आधारित पॉलिसी में भेदभाव करना पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार व विभाग की इस गलत नीतियों के खिलाफ सभी विषयों के अध्यापक एक मंच के नीचे इन खामियों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। जिला प्राथमिक शिक्षक संगठन के प्रधान सुनील यादव ने सरकार कहा कि यदि अध्यापकों की प्रताड़ना बंद नहीं की गई तो उनको आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा।

हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के प्रधान धर्मेंद्र यादव ने सरकार से मांग की कि तबादला प्रक्रिया के दौरान कोई भी पद कैप्ट नहीं किया जाना चाहिए। हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन के प्रधान रमेश यादव ने मिडिल स्कूलों में सभी विषयों के अध्यापक पद उपलब्ध करवाकर तबादले करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में तभी सर्व सुलभ किया जा सकता है जब हर विद्यालय में सभी विषयों के अध्यापक की नियुक्ति होगी। विद्यालय अध्यापक संघ के प्रधान महावीर यादव ने भी सभी शिक्षक संगठनों द्वारा सामूहिक संघर्ष में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर रविंद्र यादव,श्रीभगवान प्रवक्ता, बबरूभान, सुनील यादव, यशवंत यादव, जितेंद्र कुमार,अजय कुमार राज्य सचिव मौजूद रहे।

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