पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

विरोध:कृषि बिलों के विरोध में किसान संगठनों का प्रदर्शन, रेवाड़ी- कोसली रोड पर लगाया जाम

रेवाड़ी4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • बेरली कलां स्टैंड पर सभा का आयोजन, बिलों को बताया काला कानून

केंद्र सरकार के कृषि बिलों को काला कानून बताते हुए गुरुवार को विभिन्न किसान संगठनों ने बेरली कलां स्टैंड पर प्रदर्शन किया। पहले सभा कर बिलों के विरोध में रोष प्रकट किया। इसके बाद रेवाड़ी-कोसली रोड पर जुलूस निकाला। इस दौरान करीब 30 मिनट तक वाहनों का आवागमन भी बाधित रहा। अशोक कुमार मुसेपुर ने सभा का संचालन किया।

सरकार से मांग की कि वह इन कानूनों को वापस ले। कर्नल अशोक यादव ने कहा कि यह संघर्ष लंबा चलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार साम दाम दंड भेद से दबाएगी, मगर किसान मजदूरों का यह आंदोलन जारी रहेगा। रामकिशन मेहलावत ने चौधरी छोटू राम को याद करते हुए कहा कि बोलना और पहचानना सीख ले अगर किसान तो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करवा कर ही रहेगाl लागू किए कानून मंडी समाप्त करने वाले हैं।

9 नवंबर को करेंगे सीएम आवास का घेराव
भाकियू जिला प्रधान समय सिंह, राजबाला यादव, एडवोकेट कुसुम व चौकी नंबर 2 से कुलदीप ने कहा कि 9 नवंबर को करनाल में 3 कृषि काले कानून के विरोध में सीएम आवास का घेराव करने के लिए सभी किसान एकजुट हों।

कामरेड राजेंद्र सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार ने कोरोना की आड़ में तीन काले कानून किसानों पर थोप दिए हैंl मगर किसानों ने बोलना शुरू कर दिया हैl तेजपाल नांगल चौधरी ने कहा कि पूंजीपति किसानों की पीठ में खंजर चलाएंगे। बताया कि यह विरोध प्रदर्शन हरियाणा के 34 किसान संगठनों द्वारा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले किया। 26 और 27 नवंबर को देशभर के किसान दिल्ली पहुंचकर डेरा डालेंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें