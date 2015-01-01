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प्रदूषण का संकट:रात 8 बजे धारूहेड़ा का वायु गुणवत्ता सूचकांक 461 पर, देश में सबसे ज्यादा, ये स्थिति गंभीर है

रेवाड़ी3 घंटे पहले
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  • संभलने की जरूरत, 15 दिन में तीसरी बार 400 के पार पहुंचा एक्यूआई

जिले में प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। लगातार दूसरे दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400 के आंकड़े को पार कर दिया। 15 दिनों में ऐसा तीसरी बार हुआ है। इस स्तर का प्रदूषण बेहद गंभीर है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के धारूहेड़ा में लगे यंत्र के अनुसार शुक्रवार रात 8 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 461 पहुंच गया, जो कि देश में सबसे ज्यादा रहा। ये अपने आप में चिंता की बात है।

इससे 15 दिन पहले भी धारूहेड़ा का प्रदूषण स्तर देश में सबसे अधिक रहा था। उस समय 406 पर पहुंचा था। जबकि एक दिन पहले भी यह चार सौ पार था। दूषित हवा में सांस लेना भी घातक साबित हो सकता है।

पटाखों पर पाबंदी, बाकी कोई इंतजाम नहीं जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर जिले में पटाखों पर पाबंदी लगा दी है, मगर प्रदूषण को नियंत्रण के लिए बाकी कोई इंतजाम शुरू नहीं किए गए हैं। पहले की तरह ही कूड़ा भी कई जगहों पर जलाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन भी चल रहे हैं और सड़कों पर भी जबरदस्त तरीके से धूल के गुब्बार उड़ रहे हैं, जो कि प्रदूषण की बड़ी वजह है। शुक्रवार को बैठक के दौरान अधिकारियों ने प्रदूषण पर चिंजा जरूर व्यक्त की, मगर इस दिशा में विशेष दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए।

प्रदूषण रोकने के लिए इन बातों पर ध्यान जरूरी...
{निर्माण स्थलों पर धूल को उड़ने से बचाने के लिए ग्रीन तिरपाल का प्रयोग
{कार्यस्थल के अंदर और बाहर नियमित पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए
{किसी भी गाड़ी से कंस्ट्रक्शन मैटीरियल लाया जा रहा हो तो उसे ढक कर लाया जाए
{प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती की जाए
{टूटी हुई सड़कों की मरम्मत की जाए या वहां गड्ढ़े भर पानी का छिड़काव हो
{वायु प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर सख्ती की आवश्यकता है
तापमान कम, इसलिए स्मॉग ठहरा
जिले में इन दिनों तापमान 11 डिग्री से नीचे चल रहा है। शनिवार को भी दिन का न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री रहा। जबकि अधिकतम तापमान 30.5 तक पहुंचा। कम तापमान होने के चलते प्रदूषित कण भी अधिक समय तक हवा में ठहर रहे है। जिससे कि स्मॉग छा रहा है।

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