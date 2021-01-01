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बैठक में अहम निर्णय:जिप बैठक में 18.86 करोड़ ग्रांट के वितरण पर चर्चा, प्रस्ताव मांगे

रेवाड़ी5 घंटे पहले
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जिला परिषद की बैठक में ग्रांट वितरण पर चर्चा करते प्रमुख व पार्षद। - Dainik Bhaskar
जिला परिषद की बैठक में ग्रांट वितरण पर चर्चा करते प्रमुख व पार्षद।
  • जिला प्रमुख शशिबाला की अध्यक्षता में पंचायत भवन में हुई बैठक
  • वेस्ट मैनेजमेंट सहित विशेष कामों पर खर्च की जाएगी ग्रांट
  • दूषित पानी के समाधान करने को 3 से 5 तालाब बनाए जा सकते हैं

भास्कर न्यूज | रेवाड़ी बुधवार को जिला परिषद (जिप) की बैठक जिला प्रमुख शशिबाला की अध्यक्षता में भाड़ावास रोड स्थित पंचायत भवन में हुई। बैठक में 18 करोड़ 86 लाख रुपए की ग्रांट के वितरण को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही जिला प्रमुख को अधिकार देने पर सहमति बनाई गई। जिला प्रमुख शशिबाला ने बताया कि यह ग्रांट विशेष कार्यों पर ही खर्च की जा सकेगी। इसके लिए पार्षदों से दो दिन में प्रस्ताव मांगे गए हैं। जिला परिषद (जिप) सीईओ त्रिलोकचंद ने बताया कि इस ग्रांट से लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में गांव से निकलने वाले दूषित पानी का समाधान करने के लिए 3 से 5 पोंड के तालाब बनाए जा सकते हैं। गोवर्धन प्रोजेक्ट के तहत गांव में गोबर गैस प्लांट लगाए जा सकते हैं। ये प्लांट ग्राम पंचायत व गोशाला में लगाए जा सकते हैं। ग्रांट का एक हिस्सा शिक्षा पर भी खर्च होगा। मृत पशुओं को उठाने के लिए गाड़ी भी खरीदी जा सकती है। इससे लोगों को परेशानी नहीं होगी। बैठक में उप जिला प्रमुख जगफूल यादव, मुकेश जाहिदपुर, आजाद सिंह नांधा, नीतू चौधरी, अमित यादव व मंजूबाला समेत अन्य पार्षद मोजूद रहे।

पंचायतों को होंगे कई फायदे

जिला प्रमुख ने बताया कि लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से गांवों में खुले मे बहने वाले पानी की बड़ी परेशानी खत्म होगी। व्यर्थ बहने वाले पानी के प्रबंधन के लिए ही ये योजना है। उन्होंने बताया कि गांव से निकलने वाले दूषित पानी के लिए पोंड बनाए जा सकते हैं। इससे एक से दूसरे पोंड में पानी पहुंचता है तो वो साफ होता जाता है। यह पानी खेती या पौधों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा गोवर्धन प्रोजेक्ट के तहत गांव में गोबर गैस प्लांट लगाए जा सकते हैं। ये प्लांट ग्राम पंचायत व गोशाला में लगाए जा सकते हैं। इसमें गांवों से गोबर के ढेरों को हटाने में काफी मदद मिलेगी। ग्रामीणों को एक किलो गोबर के लिए 10 पैसे दिए जाएंगे। ग्रामीण 10 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी निगरानी गोशाला कमेटी या पंचायत द्वारा गठित कमेटी करेगी। कूड़ा निस्तारण पर फोकस है। घरों से कूड़ा उठाने को प्रक्रिया पर काम चल रहा है। पॉलिथीन, गीला सूखा कचरा अलग करके निस्तारण किया जाता है।

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