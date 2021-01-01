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हादसा:कार की टक्कर से घायल हुए बुजुर्ग की मौत, अज्ञात पर मुकदमा दर्ज

रेवाड़ी2 घंटे पहले
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महेंद्रगढ़ रोड पर बुडौली गांव के निकट कार की टक्कर से घायल हुए बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी शिकायत में औलांत निवासी दिनेश कुमार ने बताया कि उसका 62 वर्षीय भाई रामनिवास बुडौली से अपने गांव आ रहा था।

उसी दौरान एक कार के चालक ने उनको टक्कर मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने उन्हें संभाला और इसकी सूचना दी। सूचना के बाद उन्होंने अस्पताल में दाखिल कराया जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।

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