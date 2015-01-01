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विद्युत बाधित:सिटी वन फीडर से आज 3 घंटे बाधित रहेगी बिजली

रेवाड़ी4 घंटे पहले
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सिटी वन फीडर मेंटीनेंस कार्य के चलते 8 नवंबर को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक बंद रहेगा। निगम के जेई जयसिंह यादव ने बताया कि दिवाली पर्व को देखते हुए लाइन पर मेंटीनेंस का कार्य जारी है। इसलिए 8 को सिटी वन फीडर उक्त समय के दौरान बंद रहेगा।

उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत नई आबादी, नई बस्ती, भीम बस्ती, गोतम नगर, सज्जन कॉलोनी, घंटेश्वर मंदिर, जैनपुरी, पत्थर घटी, रेलवे रोड, जीवली बाजार, सराय बलभद्र और ऑटो मार्केट एरिया में बिजली बाधित रहेगी। मेंटीनेंस कार्य के बाद ही बिजली व्यवस्था बहाल हो पाएगी।

शक्तिनगर में 10 नवंबर को जमा किए जाएंगे बिजली बिल

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से 10 नवंबर को शहर की शक्तिनगर कॉलोनी की गली नंबर-2 में बिजली बिल जमा कराने के लिए कैश काउंटर लगाया जाएगा। निगम के एसडीओ विपिन यादव ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए यह कैश काउंटर लगाया जा रहा है ताकि उनको परेशान नहीं होना पड़े। निगम के कर्मचारी मंगलवार को सुबह 9 बजे से दोपहर एक बजे तक बिल जमा करेंगे।

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