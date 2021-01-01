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किसान आंदोलन:केरल कृषक संघम के किसान नेताओं ने दिया समर्थन

रेवाड़ी5 घंटे पहले
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  • खेड़ा-शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी

खेड़ा-शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य-सरकारें किसानों के अधिकारों का हनन कर रही हैं। तेलंगाना के किसान भी इन जनविरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मोर्चे पर पर केरल से आये केरल कृषक संघम के किसान नेताओं ने भी विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस किसान आंदोलन ने पूरे देश के किसानों को जागृत करने का काम किया है।

किसान नेताओं ने बात दोहराते हुए कहा कि अगर देश में खेती-किसानी, रोजगार, व्यापार को बचाना है तो सबसे पहले इन कृषि कानूनों को रद्द करवाना होगा। सभा को अभय सिंह, भंवर लाल सारण, धर्मपाल, करण सिंह गोपालपुरा गोपालपुरा, गुरचरण सिंह मोड, छगन चौधरी, विद्याधर, मुसद्दी लाल यादव सुभाष, अतर सिंह ने संबोधित किया।

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