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हादसा:शार्ट-सर्किट होने से पूजन सामग्री व स्टेशनरी की 2 दुकानों में लगी आग

रेवाड़ी4 घंटे पहले
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  • बुधवार रात को शहर के पेठा बाजार में लगी आग से दुकानें भी क्षतिग्रस्त हुई

शहर के पेठा बाजार में बुधवार की रात को दो दुकानों में आग लग गई। शार्ट-सर्किट की वजह से लगी आग के कारण पूजन सामग्री एवं स्टेशनरी की दुकानों में लाखों रुपए का सामान जल गया और दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गई है। गनीमत यह रही कि चौकीदार के समय रहते आगजनी पर ध्यान पड़ जाने की वजह से अन्य दुकान चपेट में आने से बच गई।

चौकीदार ने दी पुलिस व दमकल को सूचना
पुलिस ने बताया कि रात के समय लगी आग की सूचना बाजार में तैनात चौकीदार ने पुलिस के साथ दमकल केंद्र में दी। इसके बाद दमकल कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और लगभग दो घंटे की मशक्कत बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी तेज थी कि दोनों दुकानों का काफी नुकसान हुआ है।

पूजा सामग्री में आग लगने की संभावना
शहर के मोहल्ला कृष्णा नगर निवासी रामलाल मक्कड़ की पेठा बाजार में पूजन सामग्री सहित अन्य डेकोरेशन की दुकान है। उनके साथ ही मोहल्ला बाससिताबराय निवासी जगदीश चौधरी की स्टेशनरी की दुकान है। रामलाल ने बताया कि बुधवार की रात को अच्छी तरह से दुकान बंद करके गए थे और रात को करीब डेढ़ बजे उन्हें सूचना मिली कि दुकान में आग लग गई।

जब यहां पर पहुंचे तो दुकान में भरा हुआ पूरा सामान जलकर राख हो चुका था। उनके साथ ही स्थित जगदीश चौधरी की भी दुकान में आग लग गई। संभावना जताई जा रही है कि आग शार्ट-सर्किट से लगी है और पूजन सामग्री की दुकान से इसकी शुरूआत हुई है। हालांकि पीड़ित रामलाल ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि किस दुकान में पहले आग लगी है लेकिन उनका लगभग 5 लाख रुपए कीमत से भी अधिक का सामान जल गया है।

पीड़ित ने बताया कि दीपावली के लिए एक सप्ताह पहले ही 2 लाख रुपए कीमत का सामान लेकर आए थे लेकिन उनका सब कुछ जलकर राख हो गया। वहीं जगदीश ने बताया कि स्कूल खुलने के बाद वह भी अब बड़ी मात्रा कॉपियां लेकर आए थे और स्टेशन का पूरी सामान जल गया है। साथ ही लगभग 3 हजार रुपए कैश भी था।

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