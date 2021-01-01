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मौसम के रंग:जनवरी में दूसरी बार 1.0 डिग्री पहुंचा न्यूनतम पारा अधिकतम पारा 4 डिग्री की बढ़ोतरी से 24.5 हुआ

रेवाड़ी2 घंटे पहले
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मौसम खुलने पर रेवाड़ी के नेताजी पार्क में झूलों का लुत्फ उठाते बच्चे। - Dainik Bhaskar
मौसम खुलने पर रेवाड़ी के नेताजी पार्क में झूलों का लुत्फ उठाते बच्चे।
  • सुबह रही ठिठुरन, मगर दिन में धूप निकली तो पार्कों में बढ़ी रौनक

सर्दी के तीखे तेवर अभी कम नहीं हुए। जनवरी के पहले सप्ताह में जहां रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी ज्यादा तक चल रहा था। वहीं अब आखिरी दिन भी सर्दी से राहत नहीं रही। 31 जनवरी की सुबह दूसरी बार जनवरी के माह में 1.0 डिग्री तक न्यूनतम तापमान लुढ़का है। इससे पहले 13 जनवरी की रात को 1.0 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ था।

हालांकि रविवार को दिन में सुबह से ही धूप निकली, जिससे शहर के पार्कों में अच्छी रौनक रही। छोटे बच्चों के साथ ही बड़े भी पार्कों में धूप का आनंद लेते हुए नजर आए। छोटे बच्चों ने जमकर झूलों का लुत्फ उठाया। दिन का अधिकतम तापमान भी 20.5 डिग्री से बढ़कर 24.5 डिग्री पर पहुंच गया। इधर, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अब फिर से मौसम बदलेगा।

आगे क्या...

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अब आगे फिर से मौसम में बदलाव रहेगा। इस दौरान उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने के साथ ही रात के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा 4-5 फरवरी को बादल भी छा सकते हैं। इसके अलावा कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है।

खेतीबाड़ी... फसलों में फिलहाल नुकसान नहीं
फिलहाल जो मौसम चल रहा है, उससे फसलों में कोई नुकसान नहीं है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि सरसों व गेहूं अभी तक बेहतर है। ऐसे में इस बार अच्छा उत्पादन भी होने की संभावना है। कुछ जगह गेहूं में पीलेपन की शिकायत हो सकती है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह अनुसार यूरिया व जिंक का छिड़काव कर सकते हैं।

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