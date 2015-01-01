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नप की मतदाता सूची में खामियां:पूर्व उप-प्रधान का दावा- वार्ड-9 से 10 में शिफ्ट की 350 वोट, अधिकारी कह रहे फाॅर्म ‘ख’ भरकर दो

रेवाड़ी3 घंटे पहले
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नगर परिषद के 31 वार्डों में से शायद ही ऐसा कोई वार्ड है जहां गड़बड़ियों के चलते ड्राफ्ट मतदाता सूची पर लोगों को आपत्तियां न हो। बड़ी संख्या में वोट एक से दूसरे वार्डों में शिफ्ट हो गई हैं, मगर इन्हें वापस पहले वाली स्थिति में लाना भी गले की फांस बना हुआ है। अब वार्ड 9 और 10 के वार्डों के वोटों की समस्या सामने आई है।

नगर परिषद के पूर्व उप प्रधान पवन बठला द्वारा इसके लिए रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास आपत्ति भी दर्ज कराई जा चुकी है। बठला का दावा है कि उनके वार्ड नंबर-10 की 350 वोटों को वार्ड नंबर-9 में शिफ्ट कर दिया गया।

मगर संबंधित अधिकारियों द्वारा अब इन वोटों को बदलने के लिए प्रत्येक के फाॅर्म ‘ख¦ भरे जाने की बात कह रहे हैं। पूर्व उप-प्रधान ने मांग की है कि अधिकारी जिम्मेदारी निभाते हुए मौके पर जाकर जायजा लें और शिफ्ट हुई वोटों की सूची को दुरुस्त किया जाए।

अपील का एक और मौका...
11 नवंबर तक करेगी रिवाइजिंग अथॉरिटी आपत्तियों पर सुनवाई {16 नवंबर तक आपत्तियों की उपायुक्त के पास की जा सकेगी अपील
19 नवंबर तक जिला उपायुक्त करेंगे सभी समस्याओं का निर्धारण
27 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा

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