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किसान आंदोलन का उद्योगों पर असर:गुजरात-महाराष्ट्र से 48 घंटे में आने वाला सामान अब पहुंच रहा 4 से 5 दिन में, कर्मचारी भी हर रोज जाम से हैं परेशान

रेवाड़ी2 घंटे पहले
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  • बावल औद्योगिक क्षेत्र की अधिकांश इकाइयों में गुजरात के साथ तमिलनाडु से आते हैं स्पेयर पार्ट्स

दिल्ली-जयपुर राजमार्ग 50 दिन से किसान आंदोलनकारियों के कब्जे में है जिसका अभी तक कोई समाधान भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। गुड़गांव-फरीदाबाद के बाद एनसीआर का दूसरे सबसे बड़े औद्योगिक हब बावल-नीमराणा-भिवाड़ी पर इस आंदोलन का असर अब बहुत अधिक पड़ने लग गया है।

सभी क्षेत्रों की इकाइयां को गुजरात-महाराष्ट्र से स्पेयर पार्ट्स से लेकर कच्चा माल मंगाना पड़ता है और इसके बाद तैयार पार्ट्स भेजा जाता है। मगर आंदोलन ने उद्योगपतियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसकी वजह वजह से न तो कच्चा माल समय पर उपलब्ध हो पा रहा है और ना ही तैयार माल की सही समय पर डिलीवरी हो पा रही है।

बावल औद्योगिक क्षेत्र में ऑटो कंपोनेंट से संबंधित इकाइयां अधिक है जो कि भिवाड़ी, खुशखेड़ा, नीमराणा, गुड़गांव में स्थित इकाइयों के लिए स्पेयर पार्ट्स तैयार करती हैं। इसमें बड़ी इकाइयों की भी संख्या भी 60 के लगभग है। इसके अतिरिक्त अन्य उत्पादन यूनिट हैं, जिनको कच्चा माल मिलने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं।

ऑटो कंपोनेंट इकाइयों के लिए कच्चा माल और स्पेयर पार्ट्स मुख्यत: गुजरात एवं महाराष्ट्र से आते हैं। पहले इन दोनों राज्यों से 24 से 48 घंटे में माल यहां पर पहुंच जाता था लेकिन अब चल रह किसान आंदोलन की वजह से राजस्थान प्रशासन की तरफ से जगह-जगह से ट्रैफिक डायवर्जन किया हुआ है।

इस वजह से दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इसकी वजह से हालात यह हो गए हैं जयपुर से आगे आने के बाद बावल तक पहुंचना ही बेहद मुश्किल हो जाता है और डायवर्ट रूटों पर हालात यह है कि कई घंटों तक जाम के हालात बने रहते हैं।

ट्रांसपोर्टरों के लिए सबसे मुश्किल यह है कि पुलिस उन्हें मनमाफिक रूट पर घुमा देती है जिसकी वजह से ट्रक चालकों को 200 से 300 किमी तक का ही अतिरिक्त सफर तय करना पड़ जाता है। वहीं जयपुर से सीधे बावल आए तो यह दूरी 170 किमी ही बैठती है जबकि अब उन्हें डायवर्जन की वजह से इससे दोगुना से अधिक सफर तय करना पड़ता है।

किसान आंदोलन के लगातार बढ़ने और दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर यातायात प्रभावित होने की वजह से हमारे यहां की इकाइयों पर असर पड़ रहा है। जाम के चलते पार्ट्स समय पर नहीं मिल रहे हैं और डिलीवरी में भी परेशानी आ रही है। कई इकाइयां मुख्यत: दिल्ली-गाजियाबाद व पंजाब के कच्चे सामान पर आश्रित हैं।
-एसएन शर्मा, अध्यक्ष, रेवाड़ी चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज।

बावल में अधिकांश इकाइयां ऑटो कंपोनेंट आधारित हैं, जिनको कच्चे माल के लिए महाराष्ट्र और गुजरात पर ही निर्भर रहना पड़ता है। आंदोलन की वजह से ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से अब 4 से 5 दिनों में सामान पहुंचाया जा रहा है जिससे उत्पादन पर असर पड़ता है। कर्मचारी परेशान हैं।
-प्रदीप हतगांवकर, पूर्व उपाध्यक्ष, आरसीओसीआई।

रेवाड़ी से गुजर रहे दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर किसान आंदोलन की वजह से लगा जाम। जाम के कारण मालवाहक वाहन समय पर नहीं पहुंच पा रहे।

ट्रांसपोर्ट लागत भी बढ़ गई

गुजरात-महाराष्ट्र से आने वाले इस सामान पर इकाइयों को डेढ़ से दोगुणा तक ट्रांसपोर्ट खर्च अधिक वहन करना पड़ रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि अतिरिक्त सफर के साथ डीजल की कीमतें भी बढ़ जाने से ट्रांसपोर्टरों ने किराया बढ़ा दिया है।

महाराष्ट्र से ऑटो पॉर्ट्स मुख्यत: पुणे, सांगली से जबकि गुजरात में मेहसाणा, अहमदाबाद से अधिक आते हैं। वहीं स्थानीय स्तर पर भी रूट प्रभावित होने दिल्ली, गाजियाबाद, पानीपत सहित पंजाब के लिए जाने वाले वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

हर रोज बढ़ रहा है जाम का समय

दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर डायवर्जन की वजह से धारूहेड़ा से ही जाम की शुरुआत हो जाती है। इस वजह से गुड़गांव, मानेसर, धारूहेड़ा के साथ शहर से आने वाले कर्मचारियों को हर रोज जाम से जूझना पड़ रहा है। सर्वाधिक असर दिल्ली-गुड़गांव रूट पर पड़ रहा है। कई बार तो कंपनियों में आने वाली बसें एक से दो घंटे तक की देरी से पहुंचती है। ऐसे में कई इकाइयों ने अपने कर्मियों की जनरल ड्यूटी कर दी है।

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