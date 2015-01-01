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प्रतियोगिता:ज्ञानदीप स्कूल के बच्चों ने ग्रीन दिवाली क्लीन दिवाली मनाने का दिया संदेश

रेवाड़ी4 घंटे पहले
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गांव दुल्हेड़ा खुर्द स्थित ज्ञानदीप स्कूल की ओर से विभिन्न माध्यमों जैसे पोस्टर मेकिंग, स्लोगन लेखन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता एवं निबंध लेखन के माध्यम से ग्रीन दिवाली क्लीन दिवाली मनाने का संदेश दिया गया। अंग्रेजी प्राध्यापक संजय कुमार के मार्गदर्शन में यह प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई।

स्कूल डायरेक्टर मास्टर रोहताश, संचालिका शशिबाला, प्राचार्या नलिनी प्रकाश व अन्य स्टाफ सदस्यों ने विद्यार्थियों से ग्रीन दिवाली मनाने का आह्वान किया। स्कूल प्राचार्य ने कहा कि हमें पटाखों से दूर रहना चाहिए, जिससे कि हम स्वयं सुरक्षित रहें तथा हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होने से बचा रहे। स्कूल डायरेक्टर मास्टर रोहताश ने विद्यार्थियों से पटाखों की बजाए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का आह्वान किया, जिससे पर्यावरण को साफ एवं स्वच्छ बनाया जा सके।

स्कूल संचालिका शशिबाला ने विद्यार्थियों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी तथा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

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