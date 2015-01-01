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मार्च में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना:कोरोना वैक्सीन आने पर सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगेगा टीका, स्वास्थ्य कर्मियों की मांगी जा रही डिटेल

रेवाड़ी5 घंटे पहले
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  • डाटा जुटाकर पंचकूला निदेशालय भेजा जाएगा

कोरोना संक्रमण की रोकथाम में कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन सहित अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ ने अहम योगदान निभाया है। इस बीमारी के सीधे संपर्क में रहने वाले कई डॉक्टर्स व स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भी हो चुके हैं। सैंपल लेने के दौरान व उनको मरीजों को दवाइयां देते समय इनका काम भी जोखिमभरा हाेता है।

ऐसे में कोरोना की वैक्सीन आने पर सबसे पहले इन्हीं कोरोना योद्धाओं को टीके लगाए जाएंगे। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण विभाग की ओर से इन स्वास्थ्य कर्मियों के डाटा एकत्रित किए जा रहे हैं। ये डाटा एकत्रित कर पंचकूला निदेशालय को भेजे जाएंगे।

सरकारी के साथ प्राइवेट अस्पताल के स्टाफ भी होंगे शामिल
इस कोरोना संक्रमण के दौर में सरकारी के साथ ही प्राइवेट अस्पताल के चिकित्सक व स्टाफ को भी सम्मिलित किया जाएगा। इसमें जिला की सरकारी सीएचसी, पीएचसी के साथ ही सिविल अस्पताल रेवाड़ी व सब डिवीजनल अस्पताल कोसली के अलावा 5 ईएसआई और एक रेलवे अस्पताल के साथ ही 99 प्राइवेट अस्पताल के स्टाफ भी शामिल रहेंगे।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी लगेंगे टीके
जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. सुरेंद्र कुमार का कहना है कि जैसे ही वैक्सीन आएगी सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स का ही टीकाकरण होगा। ऐसा इसलिए कि स्वास्थ्यकर्मी सबसे ज्यादा संक्रमण के नजदीक रहते हैं। हेल्थ वर्कर्स के संक्रमण होने का भी खतरा ज्यादा रहता है। ऐसे में डॉक्टर्स व स्वास्थ्यकर्मी स्वस्थ रहेंगे तभी वे पीड़ितों का बेहतर इलाज कर पाएंगे। इसलिए ही इनके डाटा जैसे नाम, उनका एड्रेस व अन्य एकत्रित किए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भी डाटा लिए जा रहे हैं। उम्मीद है कि अगले साल में मार्च माह से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

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