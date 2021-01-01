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निर्देश:सीवरेज व गंदगी से शहर बेहाल स्ट्रीट लाइट भी खराब, सुधारिए

रेवाड़ी5 घंटे पहले
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रेवाड़ी में नगर परिषद की बैठक में स्ट्रीट लाइट का मुद्दा उठाते पार्षद दलीप माटा। - Dainik Bhaskar
रेवाड़ी में नगर परिषद की बैठक में स्ट्रीट लाइट का मुद्दा उठाते पार्षद दलीप माटा।
  • पार्षद दलीप माटा ने कहा- अधिकारी कहते हैं स्ट्रीट लाइट के लिए झज्जर फोन करो, ऐसे को मरोड़ी लगाईए
  • ईओ बोले- जिसने ऐसा कहा उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, समस्याओं का समाधान कराएंगे

नगर परिषद के नवगठित हाउस की पहली बैठक अध्यक्ष पूनम यादव की अध्यक्षता में बुधवार को नप कार्यालय सभागार में हुई। बैठक में सभी पार्षद पहुंचे। इस दौरान सीवरेज लीकेज, खराब सफाई व्यवस्था और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों का मुद्दा जमकर उठा। हर वार्ड में मुख्य रूप से इन्हीं समस्याओं की शिकायत पार्षदों ने बैठक में रखी तथा समाधान के लिए सदन की सहमति मांगी।

वार्ड 11 के पार्षद दलीप माटा ने तो सदन में कहा कि एक अधिकारी से स्ट्रीट लाइट ठीक करने के लिए बात की तो कहते हैं कि ठेकेदार को झज्जर फोन करो। माटा ने कहा कि ऐसे अधिकारी को समझना चाहिए कि हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मरोड़ी लगाना जानते हैं।

इस पर पूरे सदन ने तालियों से बात का स्वागत किया। नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी अभे सिंह ने कहा कि जिस अधिकारी ने ऐसा कहा उसके लिए मैं माफी मांगता हूं और प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान होगा।

सीवरेज-बिजली जैसी समस्या यदि दूसरे विभाग की हैं तो संबंधित विभाग से तालमेल कर हल निकालेंगे। बैठक के दौरान शहर के विकास के अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई तथा कई मामलों में सदन ने सर्वसम्मति से विकास कार्य की सहमति दी।

इस दौरान सरकुलर रोड स्थित टेकचंद क्लब जमीन का मामला भी हाउस की बैठक में उठा, इसमें भी जरूरी प्रक्रिया अपनाए जाने की जानकारी दी गई। दोपहर 12.15 बजे शुरू हुई बैठक करीब सवा दो घंटे तक चली तथा 2.30 बजे समाप्त हुई।

महिला पार्षदों व प्रधान के पति बाहर रहे... अपनी बात खुद रखी
नगर परिषद की पहली बैठक नारी शक्ति के लिए बड़ा उदाहरण रही। बैठक की शुरू होने से पहले ही इस बात पर चर्चा हुई कि पार्षदों के पति बैठक में शामिल हेांगे या नहीं। मगर खुद प्रधान पूनम यादव के पति पूर्व पार्षद बलजीत यादव ने भी खुद को बैठक से बाहर रखने को निर्णय लिया।

इसके बाद सभी ने एकमत होकर तय किया कि जो भी महिला पार्षद हैं, उनके पति बैठक में शामिल नहीं होंगे। बैठक के दौरान सभी महिला पार्षदों ने अपने वार्डों के मुद्दे पूरे आत्मविश्वास के साथ खुद ही रखे। प्रधान पूनम यादव पहले पार्षद रह चुकी हैं।

व्यवस्था के लिए 5 सुझाव भी...

1. हेल्प डेस्क व सुझाव पेटिका हों
वार्ड 5 के पार्षद लोकेश यादव ने सुझाव रखा कि नगर परिषद कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित की जानी चाहिए। यदि हेल्प डेस्क होगी तो लोग यहां पता कर सकेंगे कि कौन सा काम किस खिड़की पर कितने बजे तक काम होगा। वार्ड 13 के पार्षद चंदन यादव ने कहा कि सुझाव पेटिका होनी चाहिए।

2. सफाई कर्मी बढ़ाए जाएं

सभी पार्षदों ने सफाई की समस्याएं रखी। कईयों ने सुझाव रखे कि सफाई कर्मचारियों की संख्या बढाई। शहर की जितनी आबादी है उस हिसाब से सफाई कर्मचारी कम है। कई तो नाली साफ करने की बजाय कहते हैं कि दूसरा कर्मचारी आएगा। इस व्यवस्था को भी सुधारें।

3. पुराने पार्षदों के बोर्ड हटाए जाएं
पार्षदों ने एकमत होकर मुद्दा उठाया कि अभी पुराने पार्षदों के नाम के ही बोर्ड लगे हुए हैं। इससे लोगों में भी असमंजस रहता है कि आखिर पार्षद कौन है? यदि नए पार्षदों के बोर्ड होंगे तो जो लोग नहीं जानते या बाहर से आ रहे हैं वो आसानी से संपर्क कर सकेंगे। दलीप माटा ने नए पार्षदों के दो-दो बोर्ड का भी सुझाव रखा।

4. नई कॉलोनियों में घरों पर हाउस नंबर दिए जाएं
वार्ड 6 के पार्षद गोपाल कृष्ण ने महत्वपूर्ण सुझाव हाउस नंबर का रखा। उन्होंने कहा कि सरकुलर रोड के बाहर बसी नई कॉलोनियों में घरों पर हाउस नंबर ही नहीं है। नौकरी के लिए आवेदन करते हैं या अन्य लेटर मंगाने हों तो समय पर नहीं पहुंच पाते। इस पर ईओ ने कहा कि सरकार की योजना के साथ इस दिशा में काम चल रहा है।

5. कूड़ा गाड़ी का कचरा उठाने का समय तय हो
वार्ड 17 से पार्षद सुचित्रा चांदना ने सुझाव रखा कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ी के आने का समय तय होना चाहिए। अभी कूड़ा उठाने वाली गाड़ी अलग-अलग समय पर आती रहती है। लोगों को उसी का इंतजार करना पड़ता है कि गाड़ी कभी निकल न जाए। समय तय होगा तो आसानी होगी।

पहली नाराजगी...

बैठक का एजेंडा ही नहीं बनाया : बैठक की शुरूआत में ही पार्षदों की तरफ से पहली नाराजगी बैठक का एजेंडा ही तैयार नहीं हेाने पर रही। वार्ड 3 के पार्षद प्रवीन कुमार, पार्षद गिरीश भारद्वाज, सुरेश सैनी आदि ने कहा कि एजेंडे की कॉपी तक नहीं मिलने से यही नहीं पता कि किन बातों पर चर्चा होने जा रही है। समय तक नहीं पता था। बाकी पार्षदों ने भी उनकी बात को सहमति दी। नप अधिकारियों ने कहा कि अगली बैठकों से पहले सभी के पास एजेंडे की प्रति पहुंच जाएगी।

पार्कों, जलभराव, अधूरे काम के मुद्दे भी रखे गए : पार्षद माटा ने वार्ड की एक गली को चूहों द्वारा खोखखा किए जाने से मकानों के गिरने का खतरा, वार्ड 13 से चंदन यादव ने सीवरेज के ढक्कन की गुणवत्ता का मुद्दा उठाया।

गिरीश भारद्वाज ने टेकचंद क्लब व म्यूनिसिपल कमेटी की जमीन पर कब्जे, वार्ड 18 से मनीष गुप्ता ने मंदिर के सामने जलभराव, नालंदा मे बिजली तारें लटके होने, वार्ड 19 से निहाल सिंह ने पार्कों की बदहाली, वार्ड 20 से विजय राव ने नाले के साथ बने मिनी बाईपास के सालों से अधूरे पड़े निर्माण व पशुओं के शहर में घूमने का मुद्दा उठाया।

वार्ड 21 से राजेंद्र सिंहल ने सेक्टर-3 की खराब सड़क, वार्ड 22 से राधा सैनी ने गली पक्की करने व सीवरेज, सफाई की बात कही। वार्ड 23 के पार्षद भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि भाड़ावास रोड समेत शहर की कई सड़कों की लाइटें बंद हैं, नगर परिषद इन्हें टेकओवर क्येां नहीं करती।

वार्ड 24 के नीरज कुमार ने शहर में सीसीटीवी, वार्ड 25 से बबीता ने अवैध कब्जे हटाने की समस्या रखी। बैठक में अंबेडकर चौक के सौंदर्यीकरण, अग्रसेन चौक शिफ्टिंग, स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए 2 माह के लिए 50 कर्मी लगाने सहित 15 बिंदुओं पर चर्चाकर सहमति बनाई गई।

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