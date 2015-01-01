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टिकट पर खींचतान:वार्ड नंबर-16 में भाजपा ने 2 को टिकट दी, एक की टिकट काटी, दूसरे ने नया फाॅर्म नहीं भरा, अब दोनों निर्दलीय

रेवाड़ी4 मिनट पहले
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नगर परिषद के वार्ड नंबर-16 में दो लोगों को टिकट देने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है। यह चौंकाने वाला समीकरण पार्टी के टिकट वापसी के फैसले के चलते बना। दरअसल पहले उम्मीदवार का टिकट तो पार्टी ने खुद ही वापस ले लिया था। दूसरे प्रत्याशी को टिकट दी गई, मगर उनके फाॅर्म में खामी होने के चलते रिटर्निंग ऑफिसर ने टिकट को रद्द कर दिया।

अब दोनों प्रत्याशी बिना भाजपा सिंबल के ही चुनाव लड़ पाएंगी। वार्ड-16 महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित किया गया है। भाजपा ने यहां पहले रंजना भारद्वाज पत्नी भारत भारद्वाज को टिकट दिया था। पार्टी द्वारा टिकट दिए जाने के बाद रंजना भारद्वाज ने नामांकन भी कर दिया। रंजना के पति भारत भारद्वाज ने भी वार्ड-18 से निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया।

जैसे ही पार्टी को इसकी जानकारी मिली तो अगले ही दिन भाजपा की चुनाव समिति ने रंजना का टिकट वापस ले लिया तथा उनके स्थान पर पूर्व पार्षद संजय मलिक के भाई कमल की पत्नी आशना मलिक को टिकट दे दी। आशना पहले ही बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर चुकी थी। गुरुवार को नामांकन पत्रों की छंटनी हुई थी।

निर्देश: भाजपा से नहीं, निर्दलीय नामांकन स्वीकृत
एडवोकेट अश्वनी तिवारी ने बताया कि भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए आशना मलिक ने निर्धारित समय में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की। इस मामले में रिटर्निंग अधिकारी ने सुनवाई की। नामांकन पत्रों की भी जांच की। सुनवाई के बाद रिटर्निंग अधिकारी ने आशना मलिक की टिकट कैंसिल कर दी। उन्होंने अपने निर्देश में लिखा कि आशना पत्नी कमल कुमार ने नामांकन पत्र में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया, इन्होंने दूसरा नामांकन पार्टी से प्रस्तुत नहीं किया। हिदायत के अनुसार नामांकन पत्र भाजपा के उम्मीदवार के रूप में होना जरूरी था, जो नहीं है। इसलिए इन्हें भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं बनाया जा सका। इनके निर्दलीय नामांकन पत्र में कोई कमी नहीं है, इसलिए इनका नामांकन निर्दलीय के तौर पर स्वीकृत है। रंजना भारद्वाज की उम्मीदवारी भाजपा जिलाध्यक्ष हुकमचंद ने वापस ले ली। इनका भी निर्दलीय नामांकन स्वीकृत है।

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