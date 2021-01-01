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सद्भावना कार्यक्रम:सरकारी योजनाओं से मिलने वाली सुविधाओं की दी जानकारी

रेवाड़ी2 घंटे पहले
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कुतुबपुर में लोगों को योजनाओं की जानकारी देते हुए। - Dainik Bhaskar
कुतुबपुर में लोगों को योजनाओं की जानकारी देते हुए।
  • कुतुबपुर में मजदूर परिवारों के लिए सद्भावना कार्यक्रम का आयोजन

शहर के मोहल्ला कुतुबपुर में सद्भावना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एडवोकेट कैलाश चंद ने मजदूर परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर इनका फायदा उठा सकता है।

मजदूर रजिस्ट्रेशन के लिए भाडावास रोड पंचायत घर में भवन निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन कार्यालय में 85 रुपए जमा करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वे भी नि:शुल्क सहायता करने के लिए तैयार है। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक अकाउंट कॉपी व पासपोर्ट फोटो लेकर आए, मजदूर चाहे किसी भी राज्य का स्थाई निवासी हो बशर्ते रेवाड़ी में मजदूरी करता हो वह रजिस्ट्रेशन करवाकर सरकारी योजनाओं के फायदे ले सकता है।

इन योजनाओं में मातृत्व लाभ, पितृत्व लाभ, कन्यादान योजना लाभ, बच्चों की शिक्षा के लिए, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, सिलाई मशीन योजना, औजार के लिए, साईकिल के लिए, पत्रक घर जाने का किराया, मुफ्त भृमण योजना, स्वास्थ्य योजना, घातक बीमारियों के लिए सहायता, अक्षम बच्चों के लिए सहायता, पेंशन स्कीम, दिव्यांगता सहायता योजना व विधवा पेंशन सहित अन्य शामिल हैं। इस मौके पर जयप्रकाश, सुभाष, हरिकिशन, हेतराम, भूपेंद्र, दुर्गाप्रसाद, शोभा देवी, पुष्पा देवी, गीता, मीना देवी व संतोष देवी सहित अन्य महिला-पुरुष मौजूद रहे।

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