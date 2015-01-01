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निगम की नई व्यवस्था:बिजली कटौती की सूचना अब जिले के 1.87 लाख ग्राहकों के मोबाइल नंबर पर पहुंचेंगी

रेवाड़ी2 घंटे पहले
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  • दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की पहल से होगा लाभ

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से अब विभिन्न फीडरों में होने वाली कटौती की अग्रिम सूचना उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पर पहुंच जाएगी। निगम की तरफ से कटौती की सूचना देने के लिए जिले के 1.87 लाख उपभोक्ताओं में से लगभग 95 प्रतिशत के मोबाइल नंबर अपडेट कर दिए गए हैं। साथ ही अब निगम की तरफ से आधार कार्ड भी अपडेट किया जाएगा।

जिला में निगम के पास इस समय लगभग 1 लाख 87 हजार उपभोक्ता है जिनमें अब नए कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के ही विभाग मोबाइल नंबर दर्ज करता था। सालों पहले जो कनेक्शन दिए गए थे उनके मोबाइल नंबर उपभोक्ता के खाता में दर्ज नहीं किए जाते थे। अब निगम की तरफ से सभी उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर उनके खाते में जोड़ने का अभियान चलाया हुआ है।

जिसमें लगभग 95 प्रतिशत उपभोक्ताओं के नंबर दर्ज किए जा चुके हैं। यह मोबाइल नंबर दर्ज होने के बाद उपभोक्ताओं को निगम की तरफ से जिस भी फीडर से संबंधित कटौती की जाएगी उसमें उपमंडल डिविजन के अनुसार संबंधित उपभोक्ता को उनके मोबाइल पर मैसेज के जरिए सूचना मिल जाएगी।

अभी तक सूचना नहीं मिलने की वजह से उपभोक्ताओं को ग्राहक सेवा केंद्र अथवा संबंधित बिजली घर में ही फोन करके सूचना हासिल करनी पड़ती थी। मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिलों का भी मैसेज उनके नंबर पर चला जाएगा।

ऐसे में कई बार उपभोक्ताओं की यह शिकायत भी रहती है कि उनके पास बिजली का बिल नहीं पहुंचता है। ऐसे में भविष्य में बिलिंग की सुविधा को भी बेहतर बनाया जाएगा। आधार नंबर भी अपडेट किए जाएंगे : मोबाइल नंबर के साथ निगम की तरफ से तमाम उपभोक्ताओं के आधार नंबर को भी बिजली बिलों से जोड़ा जाएगा।

इससे खासकर निगम को यह लाभ होगा कि कई बार उपभोक्ताओं पर बिजली का बिल बकाया होने की स्थिति में वह परिवार के दूसरे सदस्य के नाम से कनेक्शन ले लेता था, जिससे निगम की राशि खड़ी रह जाती थी। आधार कार्ड से जुड़ने के बाद उससे संबंधित विवरण भी आ जाएगा।

उपभोक्ताओं को मिलेगी कटौती की सूचनाएं
हमारी तरफ से उपभोक्ताओं के खाते में मोबाइल नंबर भी अपडेट किए जा रहे हैं। यह कार्य लगभग पूरा हो चुका है जिसके बाद अब यह सुविधा होगी कि संबंधित डिवीजन में कटौती की सूचना उनके मोबाइल पर चली जाएगी। साथ ही आधार नंबर भी अपडेट शुरू करने का अभियान शुरू कर दिया है। ग्राहक अपने आधार नंबर खाते में अवश्य अपडेट कराएं ताकि भविष्य की योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जा सके।
- पीके चौहान, एसई, रेवाड़ी सर्कल।

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