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अवैध कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर:धारूहेड़ा की दो अवैध कॉलोनियों पर चली डीटीपी की जेसीबी, टाइल फैक्ट्री भी जमीदोंज

रेवाड़ीएक घंटा पहले
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धारूहेड़ा में अवैध कॉलोनी में निर्माण को गिराती जेसीबी।
  • भिवाड़ी रोड एवं 75 मीटर रोड पर 7 एकड़ में विकसित की गई थी कॉलोनियां, कार्रवाई के बाद भी अवैध कॉलोनाइजरों के हौसले बुलंद

जिला नगर योजनाकार विभाग की तरफ से शुक्रवार को धारूहेड़ा में अवैध रूप से विकसित की गई दो कॉलोनियों में कार्रवाई की गई। भिवाड़ी रोड एवं 75 मीटर रोड पर विकसित की गई इन कॉलोनियों में नोटिस के बाद भी निर्माण किए जाने के कारण विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया।

इसमें एक टाइल फैक्ट्री सहित पांच चारीदीवारी, डीपीसी के साथ रोड नेटवर्क को उखाड़ दिया गया। विभाग की इस कार्रवाई को लेकर हलका विरोध भी हुआ लेकिन मुस्तैद पुलिस बल की वजह अधिक विरोध नहीं हुआ। जिला नगर योजनाकार देवेंद्र पाल ने बताया कि धारूहेड़ा में अवैध कॉलोनाइजरों की तरफ से भिवाड़ी रोड पर आकेड़ा गांव के समीप अवैध कॉलोनी विकसित कर ली गई थी।

यहां पर फिलहाल निर्माण कार्य चलने के साथ प्लॉटिंग भी की जा रही थी। इसकी शिकायत मिलने के बाद अवैध कॉलोनाइजर को नोटिस दिए। इसके बाद भी प्लॉटिंग के साथ अवैध रूप से निर्माण कार्य जारी था। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को धारूहेड़ा के नायब तहसीलदार कृष्ण कुमार के बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट साथ में की गई कार्रवाई के दौरान दो नवनिर्मित निर्माण, एक अवैध टाइल फैक्ट्री, 3 चारदीवारी के साथ 12 डीपीसी को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया।

यहां पर लगभग 3 एकड़ क्षेत्र से अधिक में कॉलोनी विकसित की जा रही थी। दूसरी कार्रवाई भी धारूहेड़ा के 75 मीटर रोड पर की गई। यहां पर 4 एकड़ क्षेत्र में विकसित की गई कॉलोनी में 15 डीपीसी के साथ दो चारदीवारी को तोड़ा गया है।

डीटीपी की अपील, अवैध कॉलोनी में नहीं करें खरीद-फरोख्त
डीटीपी देवेंद्र पाल सिंह ने कहा जिला के कंट्रोल एरिया में किसी भी निर्माण के लिए अनुमति लेना जरूरी है और बगैर अनुमति निर्माण करना अवैध है। साथ ही किसी भी अवैध रूप से विकसित की जाने वाली कॉलोनी में प्लॉट नहीं खरीदें।

अब इन कॉलोनियों में रजिस्ट्री भी नहीं हो सकती है और अवैध प्लॉटिंग पर कठोरता से कार्रवाई की जा रही है। कॉलोनाइजरों के साथ यहां पर प्लॉट लेने वालों के खिलाफ भी केस दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है।

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