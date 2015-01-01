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वजनी नींबू:गाेठड़ा टप्पा डहीना में पेड़ पर लग रहे ढ़ाई किलो तक वजनी नींबू

रेवाड़ी3 घंटे पहले
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गांव गाेठड़ा टप्पा डहीना में नींबू के पेड़ में लगे नींबू को दिखाते हुए किसान।

गांव गोठड़ा टप्पा डहीना निवासी आशुतोष ने अपने घर में नींबू का पौधा लगाकर उसे ऑर्गेनिक तरीके से खाद आदि दिए। अब नींबू के पेड़ में 2 से लेकर ढाई किलोग्राम तक के नींबू लग रहे हैं। नींबू के पेड़ को देखने के लिए दूसरे गांवों से भी ग्रामीण पहुंच रहे हैं। युवक ने अब नींबू को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल करवाने के लिए आवेदन भी किया है।

उन्होंने बताया कि नींबू के पौधे में पूरी तरह ऑर्गेनिक खाद ही दिए गए, जिससे यह नींबू इतने बड़े हो गए हैं। सरपंच सुरेश चौहान भी नींबू के पौधे को देखने के लिए उनके घर पहुंचे। इसके बाद एक नींबू तोड़कर जब उसका वजन कराया तो वह 2 किलोग्राम 260 ग्राम वजन का निकला। उन्होंने बताया कि नींबू के पौधे की चर्चा आसपास के गांवों में भी है।

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