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अभियान:लायंस क्लब ने झुग्गियों के बच्चों के लिए आयोजित किया जागरुकता कार्यक्रम

रेवाड़ी3 घंटे पहले
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लायंस क्लब के तत्वावधान में शहर में झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के लिए स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों को दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में उपहार वितरित करने के साथ गुड टच-बैड टच की भी जानकारी दी गई।

क्लब प्रधान ओमप्रकाश गुप्ता ने कहा कि क्लब की तरफ से आइए खुद को स्वस्थ बनाए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ताकि ऐसे परिवारों को भी इस पर्व के उल्लास में शामिल किया जा सके। उन्होंने बच्चों को गुड टच व बैड टच की जानकारी देते हुए अभिभावकों से भी उन्हें इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।

क्लब सदस्य संतोष गुप्ता ने कहा कि बच्चियों में आत्मरक्षा के गुर अवश्य होने चाहिए ताकि वह किसी भी आपात स्थिति में अपनी सुरक्षा कर सके। कोई भी पुरुष गलत इरादे से किसी भी बच्ची के अंग छूता है तो वह बैड टच है। किसी भी तरह के लालच मे ना आए इन सब बातों को अपनाने, सीखने के लिए सबसे पहले अपनी झिझक को समाप्त करना होगा। इस अवसर जजपा जिलाध्यक्ष श्यामसुंदर सभरवाल, ताराचंद गुप्ता,अभिषेक झाम्ब मौजूद रहे।

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