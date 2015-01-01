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दीपोत्सव और धनतेरस आज भी होगी खरीदारी:8 माह की सुस्ती के बाद धनतेरस पर बाजार गुलजार, लोगों ने जमकर की खरीदारी

रेवाड़ी4 घंटे पहले
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रेवाड़ी में बाजार में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़।
  • धनतेरस पर 2 दिन की तिथि गणना से भी ग्राहक बंटे
  • ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर दिवाली की साज सज्जा का सामान खरीदा

कोरोना के चलते बाजार पर 8 माह से छाई सुस्ती आखिर दूर होती दिख रही है। धनतेरस पर बड़ी संख्या में लोग बाजार में खरीददारी के लिए निकले। ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर गाड़ियां, मिठाईयां, दिवाली की साज सज्जा और पूजन का भी सामान खरीदा। हालांकि कुछ दुकानदारों का कहना है कि इस धनतेरस पर पिछली बार की तुलना में बाजार 30-40% तक डाउन है। मगर फिर भी व्यापारियों में इस बात की खुशी है कि कोरोना से थमी बाजार की रफ्तार अब फिर से शुरू हो गई है।
सरकुलर रोड स्थित बाइक एजेंसी के आंकड़ों से ही समझ सकते हैं कि बाजार उठ रहा है, मगर अभी पूरी तरह पटरी पर आना बाकी है। इस एजेंसी में एक ही दिन में 250 से ज्यादा बाइकें बिकी। जबकि पिछली बार बिक्री करीब 500 के नजदीक पहुंच गई थी। व्यापारी मानते हैं कि धनतेरस की तिथि गणना में भेद के चलते भी ग्राहक बंटे रहे। तिथियों के अनुसार धनतेरस गुरुवार और शुक्रवार दो दिन मनाई जाएगी। यानी शुक्रवार को भी उम्मीद है कि लोग खुले हाथ खर्च करेंगे।
आज भी धनतेरस, ये हैं खरीदारी के शुभ मुहूर्त
खरीदारी का अबूझ मुहूर्त धनतेरस आज भी मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्य अजय शास्त्री के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 12 नवंबर रात्रि 9.30 बजे से 13 नवंबर शाम 5.59 तक रहेगी। त्रयोदशी प्रदोष काल में होने से 13 तारीख को भी धनतेरस मनाई जाएगी। वहीं स्थानीय चौघड़िया प्रातः 8:03 से 10:44 तक लाभ अमृत की चौघड़िया, दोपहर 12:05 से 1:26 तक शुभ चौघड़िया और अभिजीत मुहूर्त रहेगा जो अतिशुभ है। सायं 4:07 से 5:28 तक चर की चौघड़िया में वाहन खरीदने के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त है। धनु लग्न प्रातः 9:18 से 11:23 तक श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा।

बाजार में बर्तन खरीदते लोग।
बाजार में बर्तन खरीदते लोग।

गाड़ियां बाजार में घुसने से परेशानी, लग रहा जाम
बाजार में जाम की परेशानी से न जूझना पड़े इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से निर्देश थे कि चार पहिया वाहन बाजार में प्रवेश न करें। व्यापारियों को माल मंगवाना हैं तो इस समय से पहले और बाद ही मंगवाएं। पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई। इसके बावजूद भी गाड़ियों ने परेशानी की। दूसरे बाजारों के जरिये गाड़ियां बाजार में घुसती रही।

चाइनीज आइटम की खरीद से लोगों ने किया परहेज
धन की देवी लक्ष्मी और विघ्न-विनाषक गणेश जी की मूर्तियां के साथ दीये, मोमबत्तियां, पूजन सामग्री और सजावट के सामान की खरीददारी की। रेहड़ी-पटरियों से भी पूजा और सजावट के सामान खरीदे। चाइनीज लड़ियों व अन्य सामान की डिमांड नहीं है।
छोटी दिवाली भी आज, 5 दीयों से शुरुआत
धनतेरस की तरह ही तिथियों के चलते छोटी दिवाली को लेकर भी अलग-अलग मत बने हुए रहे हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 12 नवंबर रात्रि 9.30 बजे से शुरू हो रही है। ऐसे में कुछ ज्योतिषाचार्य मानते है कि धनतेरस 13 नवंबर को मनेगी। मगर कुछ पंडितों और परंपरा व लोक मान्यताओं के अनुसार दिवाली से दो दिन पहले धनतेरस और एक दिन पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है। इसलिए शुक्रवार को ज्यादातर जगह छोटी दिवाली पूजन शुरू होगा। इस दिन 5 दीयों से शुरूआत होगी। 14 नवंबर को दीपों का महापर्व दीपावली मनाया जाएगा।
सोने-चांदी के सिक्कों की ज्यादा रही अधिक मांग
सोने-चांदी के आभूषणों के अलावा चांदी के नोट, सिक्के, मूर्तियां, गिलास चांदी के छोटे-छोटे मंदिर सहित अन्य बर्तनों की खरीददारी की गई। सोने-चांदी के भाव में तेजी की स्थिति में भी लोगों ने खरीददारी की।

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