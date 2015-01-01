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बढ़ता जाड्डा:न्यूनतम तापमान 4 डिग्री पहुंचा शीतलहर बढ़ा रही है ठिठुरन, सीजन में गुरुवार की रात रही सबसे ठंडी

रेवाड़ी10 मिनट पहले
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पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड जारी है। गुरुवार को दिन में धूप निकली तो दो दिन से लुढ़क रहे दिन के तापमान में बढ़ोतरी रही। दिन का तापमान 14.6 डिग्री से बढ़कर 16.5 डिग्री पर पहुंच गया। बेशक दिन का तापमान बढ़ा है, लेकिन गलन से ठंड में कमी नहीं आई। दांत कंपकंपाती ठंड से लोग दिनभर गर्म कपड़ों में लिपटे रहे।

वहीं रात के पारे में दो दिन से जारी गिरावट तीसरे दिन भी रही। न्यूनतम तापमान 5.0 से डिग्री से लुढ़ककर 4.0 डिग्री पर आ गया। ऐसे में सुबह-शाम कड़ाके की ठंड रही। इस सीजन में गुरुवार की रात सबसे ठंडी भी रही। गिरते तापमान के कारण सुबह के समय पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें भी जम गई। इधर, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम अभी परिवर्तनशील ही रहेगा। ऐसे में अधिकतम तापमान में उतार-चढ़ाव तो न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना है। दिन में आद्रता ज्यादा रहने से ठंड भी रहेगी।

वर्ष 2018 में था 17 दिसंबर को 4.0 डिग्री न्यूनतम तापमान
क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र बावल से मिले आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में 17 दिसंबर को 4.0 डिग्री न्यूनतम तापमान था। जबकि वर्ष वर्ष 2019 में 17 दिसंबर को 6.5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ था।

सब्जी व बागवानी : बागवानी विशेषज्ञ डॉ. प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि रात का तापमान 4 डिग्री के आसपास जाते ही सब्जियों में नुकसान की संभावना हो जाती है। क्योंकि इसके बाद जमाव बिंदू पर पाला पड़ना शुरू हो जाता है। जिससे घीया, तोरई, टमाटर आदि में हल्की सिंचाई करें।

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