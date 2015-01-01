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जांच:मॉडल संस्कृति स्कूलों ने सीबीएसई मान्यता के लिए किया अप्लाई

रेवाड़ी3 घंटे पहले
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  • स्कूल में उपलब्ध जरूरी सुविधाओं की करेगी जांच

जिले के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों ने सीबीएसई से संबद्धता के लिए आवेदन अप्लाई कर दिया है। अन्य जिलों की बजाय रेवाड़ी के स्कूलों ने इसमें सबसे पहले पहल की है। स्कूलों की तरफ से जरूरी कागजात जुटाने के बाद मान्यता के लिए अप्लाई कर दिया है।

अब सीबीएसई की ओर से स्कूलों के निरीक्षण के लिए टीम दौरा करेगी। उसके बाद ही मान्यता मिल पाएगी। बता दें कि जिले में 5 मॉडल संस्कृति स्कूल संचालित हैं, जिनमें ततारपुर इस्तमुरार, गुडियानी, बोडियाकमालपुर, पीथड़ावास व गढ़ी बोलनी स्कूल शामिल हैं।

अगले सप्ताह में होगी मीटिंग, उसमें मिलेंगे आगामी निर्देश
सीबीएसई से मान्यता को लेकर अगले सप्ताह में मीटिंग होनी है। उस मीटिंग में ही आगामी निर्देश मिलेंगे। उसके बाद मान्यता के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी जाएगी। जिन भी उपकरण की आवश्यकता होगी, उनकी उपलब्धता कराने के लिए तैयारी की जाएगी।

टीम करेगी दौरा, जांचेगी सुविधाएं
राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इस्तमुरार के प्रिंसिपल धर्मबीर सिंह ने बताया कि मान्यता के लिए अप्लाई कर दिया गया है। अब सीबीएसई की टीम स्कूलों का दौरा करेगी। टीम के सदस्य अपनी जांच में स्कूलों में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे स्कूल में फर्नीचर की उपलब्धता, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अन्य लैब में जरूरी उपकरण है या नहीं। दूसरे स्कूल में अन्य जरूरी जानकारियां भी जुटाई जाएगी। उसके बाद ही मान्यता मिल सकेगी। मान्यता के बाद ही इन स्कूलों में आगामी सत्र के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।

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