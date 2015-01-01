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5 दिन से हाईवे पर डटे किसान:बढ़ रही अब भीड़, राजस्थान में निकाय चुनाव संपन्न होने से पहुंचने लगे लोग

रेवाड़ी11 मिनट पहले
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कृषि बिलों के विरोध में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर किसान संगठन 5 दिन से डटे हुए हैं। धरने पर हर रोज लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को भी ट्रैक्टरों में लोग पहुंचे। इसके चलते यह धरना अब रेवाड़ी के खेड़ा व अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर से शाहजहांपुर की सीमा में पुल तक पहुंच गया है। गुरुवार को तो पुल के एक छोर पर ही टेंट भी लगने शुरू हो गए।

वहीं अब किसान संगठनों का मकसद समर्थन जुटाकर भीड़ बढ़ाना है, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। धरनास्थल पर बैठे लोगों ने बताया कि राजस्थान में धरने के नजदीकी क्षेत्र बहरोड़ में नगर निकाय के प्रधान पद पर चुनाव भी संपन्न हो गए। अब ज्यादा लोग धरने पर पहुंचेंगे। उससे किसानों की आवाज को मजबूती मिलेगी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के रुख पर भी नजर गड़ाए रहे। धरने पर बैठे लोगों के सहयोग के लिए आसपास के लोग आगे आ रहे हैं। धरना स्थल पर छाछ और सब्जियां तक पहुंचने लगी हैं। सूखा राशन काफी मात्रा में गाड़ियों में भरकर रखा गया है।

कुंडली बॉर्डर पर किसानों की तकलीफ से आहत संत रामसिंह ने मंच के पास ही खुद को गोली मारकर जान दे दी थी। इस घटना से खेड़ा बॉर्डर पर किसान भी दुखी नजर आए। कुछ किसानों ने तो बीती रात खाना तक नहीं खाया था और भूखे ही सो गए। किसानों ने कहा कि सरकार देख ले, किसान बलिदान भी दे सकते हैं।

धरने पर राजस्थानी नृत्य का रंग छाया

गुरुवार को धरने पर कुछ कलाकार लोग पहुंचे। पावटा से पहुंचे इन कलाकारों ने राजस्थान लोककला की शानदार प्रस्तुतियां दी। ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे कलाकारों ने लोक नृत्य प्रस्तुत किए। प्रदर्शनकारियों ने खाली समय में इसका भी लुत्फ उठाया। कलाकारों ने कहा कि वे अपने अंदाज में किसानों को समर्थन देने पहुंचे हैं।

बोले- दिल्ली जाने दो हाईवे से हट जाएंगे

संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर राजस्थान, हरियाणा, गुजरात से लोग बॉर्डर पर आंदोलित हैं। पिछले पांच दिनों से किसान जयपुर-दिल्ली हाईवे की शाहजहांपुर सीमा पर बैठे हुए हैं। किसान दिल्ली की ओर कूच करने की बात दोहरा रहे हैं। सभा को हरि बेनीवाल, कॉमरेड अमराराम, रणदीप सिंह, किसान सभा के ज्वाइंट सेकट्री कॉमरेड बादल सरोज, राज्यसभा सांसद केके राजेश, योगेंद्र यादव, विक्रम यादव, गुरुराम सिंह, सुखजीत सिंह, कामरेड रविन्द्र शुक्ला सीटू प्रदेशाध्यक्ष, जे.एस नरुका, मोहन सिंह, रूड सिंह, राकेश ठोलिया, महेश, एडवोकेट मुकेश शर्मा आदि नेताओं ने संबोधित किया। सभा का संचालन डॉ. संजय माधव व रेशम सिंह कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि दिल्ली जाने दिया जाए तो हम हाईवे से हट जाएंगे।

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