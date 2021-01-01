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एडमिशन ओपन:नौवीं और 11वीं कक्षा में अब 15 तक ले सकेंगे दाखिला

रेवाड़ी5 घंटे पहले
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कोरोना महामारी के चलते राजकीय स्कूलों में कक्षा नौवीं व ग्यारहवीं के जिन विद्यार्थियों ने अभी तक दाखिला नहीं लिया है, उनके लिए विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से एक और अवसर प्रदान किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारियों काे भेजे पत्र अनुसार दाखिले से वंचित रहे विद्यार्थी 15 फरवरी तक राजकीय स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे। ऐसे में कोरोना महामारी के चलते जो विद्यार्थी अभी तक दाखिला नहीं ले पाए, वे स्कूल में आकर दाखिला ले सकते हैं। इससे पहले विभाग की ओर से 31 जनवरी तक विद्यार्थियों को दाखिला लेने का अवसर प्रदान किया गया था।

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