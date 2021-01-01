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कार्रवाई:नशीला पदार्थ बेचने के आरोप में एक गिरफ्तार, सवा किग्रा ग्राम गांजा बरामद

रेवाड़ी5 घंटे पहले
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सीआईए की तरफ से नशीला पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। शहर के मोहल्ला शास्त्री नगर से पुलिस ने एक व्यक्ति को 1.375 किग्रा गांजा बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मोहल्ला शास्त्री नगर निवासी ओमी के रूप मे हुई है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि एसपी अभिषेक जोरवाल के निर्देश पर सीआईए की तरफ से नशा बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सोमवार रात सीआईए रेवाड़ी पुलिस को सूचना मिली की ओमी नशीला पदार्थ गांजा बेचने का काम करता है और अभी भी वह गांजा बेचने के लिए खोखे पर बैठा हुआ है।

सूचना पर पुलिस मोहल्ला में पहुंची तो एक व्यक्ति खोखे पर पॉलीथिन लिए था । पुलिस पार्टी को देखकर वह पॉलीथिन को लेकर भागने लगा लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसे कुछ दूरी पर पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से गांजा बरामद करके उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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